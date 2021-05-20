Источник материала: UDF



Татьяна Брухунова

Фото@bruhunova

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Молодая жена Петросяна показала мюли, о которых теперь мечтают все Эта обувь обещает стать мастхэвом предстоящего лета.

Помощница артиста, которая в прошлом году родила ему сына, уже успела зарекомендовать себя как одну из модниц российского шоу-бизнеса. Татьяна не боится экспериментов со своим стилем, поддерживает молодых дизайнеров и с удовольствием составляет family look с 75-летним супругом.В этот раз для прогулки Брухунова выбрала желтое платье макси с рукавами три четверти и цветочным принтом. В качестве же стильного аксессуара молодая мама надела круглые очки в яркой оправе схожего оттенка. Правда, в комментариях знаменитость призналась, что дополнить ими свой образ она была вынуждена из-за плохого зрения. Поэтому забавные очки носят скорее практическую пользу.Но наибольший же интерес фолловеров вызвали совсем не очки, а мюли Брухуновой. Обувь в виде лепестков насыщенного зеленого оттенка настолько приглянулась подписчикам, что они попросили Татьяну рассекретить имя дизайнера. Самые же любопытные сумели узнать и стоимость оригинальной замшевой модели, которая составляет 30 тыс. рублей.