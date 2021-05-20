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Молодая жена Петросяна показала мюли, о которых теперь мечтают все

20.05.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Молодая жена Петросяна показала мюли, о которых теперь мечтают все
Татьяна Брухунова
Вот уже несколько дней Москва проверяет на прочность своих жителей по-настоящему знойной жарой. Столбик термометра поднимается все выше, а одежды на людях становится все меньше. Кажется, самое время доставать короткие шорты и легкие платья. Что, кстати, и сделала 32-летняя супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.

Помощница артиста, которая в прошлом году родила ему сына, уже успела зарекомендовать себя как одну из модниц российского шоу-бизнеса. Татьяна не боится экспериментов со своим стилем, поддерживает молодых дизайнеров и с удовольствием составляет family look с 75-летним супругом.

В этот раз для прогулки Брухунова выбрала желтое платье макси с рукавами три четверти и цветочным принтом. В качестве же стильного аксессуара молодая мама надела круглые очки в яркой оправе схожего оттенка. Правда, в комментариях знаменитость призналась, что дополнить ими свой образ она была вынуждена из-за плохого зрения. Поэтому забавные очки носят скорее практическую пользу.

Молодая жена Петросяна показала мюли, о которых теперь мечтают все

Фото@bruhunova

Но наибольший же интерес фолловеров вызвали совсем не очки, а мюли Брухуновой. Обувь в виде лепестков насыщенного зеленого оттенка настолько приглянулась подписчикам, что они попросили Татьяну рассекретить имя дизайнера. Самые же любопытные сумели узнать и стоимость оригинальной замшевой модели, которая составляет 30 тыс. рублей.
 
 
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