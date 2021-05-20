Источник материала: UDF



Александр Мясников

«Люди не способны понять, о чем идет речь. И начнут выискивать у себя одышку, депрессию, беспокойство и невнимательность. Это абсолютно разные вещи», — пояснил Мясников.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Врачи стараются не афишировать»: Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти Речь идет о серьезно больных или пожилых людях.

Американские ученые выяснили, что существует пять основных признаков, что пациенту осталось жить несколько дней. Речь идет о серьезно больных или пожилых людях. Врач и телеведущий, пояснил, почему эта информация не распространяется публично.Исследователи выяснили, что тяжелобольные пациенты перед смертью страдают одышкой, врачи иногда называют ее «воздушным голодом». Также признаком скорой смерти считают депрессию, повышенное беспокойство, невнимательность и обострение чувства усталости или сонливости.Пожилые люди в терминальной стадии часто испытывают одышку, нехватку воздуха, и это может говорить, что дни его сочтены, заметил доктор. Пациент может начать непроизвольно зевать или икать, добавил врач. На счет невнимательности и сонливости Мясников заметил, что это не всегда так, может возникнуть психомоторное возбуждение. Врачи стараются не афишировать подобные симптомы, чтобы не быть неправильно понятыми.