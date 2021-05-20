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«Врачи стараются не афишировать»: Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти

20.05.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Врачи стараются не афишировать»: Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Александр Мясников
Существует несколько признаков надвигающейся смерти у тяжелобольных пациентов, но врачи о них не распространяются из опасения, что здоровые люди неправильно поймут.

Американские ученые выяснили, что существует пять основных признаков, что пациенту осталось жить несколько дней. Речь идет о серьезно больных или пожилых людях. Врач и телеведущий Александр Мясников, пояснил, почему эта информация не распространяется публично.

Исследователи выяснили, что тяжелобольные пациенты перед смертью страдают одышкой, врачи иногда называют ее «воздушным голодом». Также признаком скорой смерти считают депрессию, повышенное беспокойство, невнимательность и обострение чувства усталости или сонливости.

«Люди не способны понять, о чем идет речь. И начнут выискивать у себя одышку, депрессию, беспокойство и невнимательность. Это абсолютно разные вещи», — пояснил Мясников.


Пожилые люди в терминальной стадии часто испытывают одышку, нехватку воздуха, и это может говорить, что дни его сочтены, заметил доктор. Пациент может начать непроизвольно зевать или икать, добавил врач. На счет невнимательности и сонливости Мясников заметил, что это не всегда так, может возникнуть психомоторное возбуждение. Врачи стараются не афишировать подобные симптомы, чтобы не быть неправильно понятыми.
 
 
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