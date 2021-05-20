ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

США вводят санкции против восьми судов и компаний из-за «Северного потока - 2»

20.05.2021 11:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

США вводят санкции против восьми судов и компаний из-за «Северного потока - 2»
Иллюстративное фото
Соединенные Штаты намерены ввести санкции против четырех судов и четырех юридических лиц из России из-за проекта «Северный поток - 2». Об этом говорится в докладе, который Госдепартамент США регулярно предоставляет Конгрессу в связи со строительством трубопровода. Документ на своей странице в «Твиттере» опубликовала в среду журналист телеканала СВS Ина Руффини.

В перечень судов, деятельность которых подпадает под американские санкции, внешнеполитическое ведомство включило «Академика Черского», «Владислава Стрижова», «Балтийского исследователя» и «Юрия Топчева». В аналогичный список юридических лиц попали «Коксохимтранс», «Мортранссервис», Морская спасательная служба, Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

В докладе отмечается, что введение санкций против данных лиц «требует проведения консультаций с правительствами Норвегии, Швейцарии, Великобритании и стран - членов ЕС». Вашингтон учитывает «любые опасения, высказанные правительствами указанных» стран. «Консультации с союзниками и партнерами носят постоянный и интенсивный характер», - говорится в документе.

Кроме того, американские дипломаты «провели широкую разъяснительную работу с германскими должностными лицами высокого ранга и членами германского парламента».

«Правительство Германии остается полностью приверженным проекту «Северный поток - 2», настаивая на том, что он является необходимым и коммерческим предприятием, и отвергая американские санкции как вмешательство в свои внутренние дела. ЕС и многие его страны-члены продолжают выступать против американских санкций, связанных с «Северным потоком - 2», рассматривая их как нарушение суверенитета Германии и ЕС. Украина и страны Центральной и Восточной Европы продолжают настоятельно призывать США выступать против проекта «Северный поток - 2», хотя не все поддерживают санкции в отношении европейских юридических и физических лиц», - отметили в Госдепартаменте.


При этом, как говорится в докладе, «в ходе встреч и консультаций некоторые страны, как и в прошлом, выражали обеспокоенность по поводу того, что воспринимается как «экстерриториальность» [американских] санкций и публично критиковали такие действия».

Исключения


Как подчеркивается в отчете, деятельность компании Nord Stream 2 AG - оператора «Северного потока - 2» - и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига подпадает под американские санкции, однако Вашингтон не будет вводить их. Госсекретарь США Энтони Блинкен после консультаций с министром финансов Джанет Йеллен принял решение не вводить ограничения в связи с тем, что это «важно для национальных интересов Соединенных Штатов».

Санкции также не будут введены против финансового директора Nord Stream 2 AG Пола Коркорана, директора проекта «Северный поток - 2» Марко Казирати, коммерческого директора Nord Stream 2 AG Рейнхарда Онтида и технического директора Nord Stream 2 AG Павла Персидского. Как пояснили в Госдепартаменте, Блинкен решил, что введение этих санкций «негативно повлияет на отношения США с Германией, ЕС, другими европейскими союзниками и партнерами». Отказ от санкций, по мнению Вашингтона, «также предоставит возможность для дипломатического взаимодействия с Германией для решения проблемы рисков, которые завершение строительства газопровода «Северный поток - 2» создаст для Украины и европейской энергетической безопасности».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершение «Северного потока - 2» создаст угрозу для Украины и европейской энергетической безопасности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Игра без правил: политзаключенного Лосика перед днем рождения этапировали в Гомель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by