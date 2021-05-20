Источник материала: UDF



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«Правительство Германии остается полностью приверженным проекту «Северный поток - 2», настаивая на том, что он является необходимым и коммерческим предприятием, и отвергая американские санкции как вмешательство в свои внутренние дела. ЕС и многие его страны-члены продолжают выступать против американских санкций, связанных с «Северным потоком - 2», рассматривая их как нарушение суверенитета Германии и ЕС. Украина и страны Центральной и Восточной Европы продолжают настоятельно призывать США выступать против проекта «Северный поток - 2», хотя не все поддерживают санкции в отношении европейских юридических и физических лиц», - отметили в Госдепартаменте.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США вводят санкции против восьми судов и компаний из-за «Северного потока - 2» Завершение «Северного потока - 2» создаст угрозу для Украины и европейской энергетической безопасности.

В перечень судов, деятельность которых подпадает под американские санкции, внешнеполитическое ведомство включило «Академика Черского», «Владислава Стрижова», «Балтийского исследователя» и «Юрия Топчева». В аналогичный список юридических лиц попали «Коксохимтранс», «Мортранссервис», Морская спасательная служба, Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.В докладе отмечается, что введение санкций против данных лиц «требует проведения консультаций с правительствами Норвегии, Швейцарии, Великобритании и стран - членов ЕС». Вашингтон учитывает «любые опасения, высказанные правительствами указанных» стран. «Консультации с союзниками и партнерами носят постоянный и интенсивный характер», - говорится в документе.Кроме того, американские дипломаты «провели широкую разъяснительную работу с германскими должностными лицами высокого ранга и членами германского парламента».При этом, как говорится в докладе, «в ходе встреч и консультаций некоторые страны, как и в прошлом, выражали обеспокоенность по поводу того, что воспринимается как «экстерриториальность» [американских] санкций и публично критиковали такие действия».Как подчеркивается в отчете, деятельность компании Nord Stream 2 AG - оператора «Северного потока - 2» - и ее исполнительного директораподпадает под американские санкции, однако Вашингтон не будет вводить их. Госсекретарь СШАпосле консультаций с министром финансовпринял решение не вводить ограничения в связи с тем, что это «важно для национальных интересов Соединенных Штатов».Санкции также не будут введены против финансового директора Nord Stream 2 AG, директора проекта «Северный поток - 2», коммерческого директора Nord Stream 2 AGи технического директора Nord Stream 2 AG. Как пояснили в Госдепартаменте, Блинкен решил, что введение этих санкций «негативно повлияет на отношения США с Германией, ЕС, другими европейскими союзниками и партнерами». Отказ от санкций, по мнению Вашингтона, «также предоставит возможность для дипломатического взаимодействия с Германией для решения проблемы рисков, которые завершение строительства газопровода «Северный поток - 2» создаст для Украины и европейской энергетической безопасности».