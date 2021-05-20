СМИ: Мошенники, выдававшие себя за Илона Маска, выманили у американцев более $2 млн













Мошенники обещали, что Маск увеличит сумму в криптовалюте, которая будет отправлена на его кошелек, и возвратит ее пользователю, пишет MarketWatch.





Аналогичные мошеннические схемы на рынке крипто валют стоили простым пользователям $80 млн, что в 10 раз больше, чем годом ранее. Средние потери в расчете на человека составили $1900.





За последние полгода FTC получила около 7 тыс. сообщений от пользователей, столкнувшихся с разными формами мошенничеств. Некоторые из них начинались как предложение о помощи с инвестициями, а затем перенаправляли пользователей на фейковые сайты.





"Распространенной формой мошенничества стало обещание какого-либо селебрити, ассоциирующегося с криптовалютами, умножить сумму, отправляемую на его кошелек, и возвратить ее обратно", - отмечают в FTC.







