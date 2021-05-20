|
Два года Зеленского. Итоговая пресс-конференция в Киеве
Источник материала: Партизан
Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая проводит пресс-конференцию по результатам двух лет своего правления.
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, это будет достаточно "большой и подробный разговор", потому что "важно подвести черту под определенным достижениями за это время и отметить направления на следующий год".
Это уже вторая итоговая пресс-конференция Зеленского.
Первая состоялась спустя год после инаугурации – 20 мая 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая проводит пресс-конференцию по результатам двух лет своего правления.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)