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Два года Зеленского. Итоговая пресс-конференция в Киеве

20.05.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая проводит пресс-конференцию по результатам двух лет своего правления.

Два года Зеленского. Итоговая пресс-конференция в Киеве
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, это будет достаточно "большой и подробный разговор", потому что "важно подвести черту под определенным достижениями за это время и отметить направления на следующий год". Настоящее Время ведет прямую трансляцию с 12 часов по киевскому (и минскому) времени:



Это уже вторая итоговая пресс-конференция Зеленского.

Первая состоялась спустя год после инаугурации – 20 мая 2020 года.
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая проводит пресс-конференцию по результатам двух лет своего правления.
 
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