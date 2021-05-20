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Министр спорта просит вернуть Беларуси этап Кубка мира по биатлону

20.05.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минспорта Беларуси направило письмо президенту IBU, назвав двойными стандартами перенос этапа Кубка мира и выразив надежду на то, что это решение может быть пересмотрено.




"Выражаем глубокое сожаление в связи с тем, что из-за политики "двойных стандартов" пострадают многочисленные болельщики и любители биатлона. Надеемся, что данное решение может быть пересмотрено Вами и дальнейшее сотрудничество с Международным союзом биатлонистов будет активно развиваться", - говорится в письме за подписью министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, которое опубликовано на сайте ведомства.

В письме подчеркивается, что между Беларусью и Международным союзом биатлонистов сложились многолетние партнерские отношения, в Беларуси неоднократно проходили крупнейшие соревнования под эгидой организации (в том числе чемпионаты Европы).

"Чемпионат Европы (2020 года – Прим.) рассматривался как подготовка к проведению этапа Кубка мира в сезоне 2021/2022 года. С белорусской стороны были привлечены значительные финансовые средства и ресурсы на проведение данного соревнования. Однако мы с огорчением восприняли новость об отмене этапа Кубка мира сезона 2021/2022 года в г.Минске", - говорится в письме.

"Республика Беларусь придерживается позиции о том, что спорт должен быть вне политики и выступать средством объединения людей. Считаем, что принятое необоснованное решение подрывает авторитет союза в мировом спорте и сложившиеся доверительные отношения с нашей страной, а также принципы олимпизма", - отметили в Минспорта.

Как сообщалось, 16 мая Международный союз биатлонистов сообщил о том, что этап Кубка мира 2021/22 в белорусских Раубичах, запланированный на 3-6 марта 2022 года, перенесен в финский Контиолахти. Исполком IBU заявил, что причиной стала текущая ситуация в Беларуси, которая может вызвать сложности в работе организационных комитетов, федераций и сборных.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Минспорта Беларуси направило письмо президенту IBU, назвав двойными стандартами перенос этапа Кубка мира и выразив надежду на то, что это решение может быть...
 
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