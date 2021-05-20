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Игра без правил: политзаключенного Лосика перед днем рождения этапировали в Гомель
Источник материала: Партизан
За решеткой Игорь Лосик уже 329 дней. Дата начала суда по его делу по-прежнему неизвестна.
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20 мая стало известно, что консультанта
"Приехала с передачей Игорю, а мне сказали, что он этапирован, — говорит Дарья Лосик. - Все приехали в Жодино и, как выяснилось, тщетно. Когда его вывезли, я не знаю. Нам не сказали"
Сейчас Дарья еще размышляет над тем, что ей делать дальше. Сегодня у Игоря день рождения, ему исполняется 29 лет. Дарья подготовила для мужа специальную передачу, но ее не приняли.
"В Гомель я доберусь как-то, доеду, дело не в этом, - говорит Дарья Лосик. - Далеко, но что делать. У Игоря день рождения, я связываю этапирование как раз с этим. Решили так "красивенько" все сделать, мое личное мнение такое.
Я собрала Игорю праздничную передачу, а тут такая неожиданность неприятная. Конфеты любимые Игоря, мясные продукты подбирала, его любимое печенье. Много чего. Конверты просил ему передать. Недешево это стоило, честно признаюсь. А теперь вот так».
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За решеткой Игорь Лосик уже 329 дней. Дата начала суда по его делу по-прежнему неизвестна.
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