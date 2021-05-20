ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Игра без правил: политзаключенного Лосика перед днем рождения этапировали в Гомель

20.05.2021 12:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За решеткой Игорь Лосик уже 329 дней. Дата начала суда по его делу по-прежнему неизвестна.

Игра без правил: политзаключенного Лосика перед днем рождения этапировали в ГомельГомель " title="Игра без правил: политзаключенного Лосика перед днем рождения этапировали в Гомель " />
20 мая стало известно, что консультанта Радио Свобода Игоря Лосика этапировали из следственной тюрьмы № 8 Жодино в СИЗО № 3 Гомеля. Об этом свободе рассказала жена политзаключенного Дарья Лосик.

"Приехала с передачей Игорю, а мне сказали, что он этапирован, — говорит Дарья Лосик. - Все приехали в Жодино и, как выяснилось, тщетно. Когда его вывезли, я не знаю. Нам не сказали"

Сейчас Дарья еще размышляет над тем, что ей делать дальше. Сегодня у Игоря день рождения, ему исполняется 29 лет. Дарья подготовила для мужа специальную передачу, но ее не приняли.

"В Гомель я доберусь как-то, доеду, дело не в этом, - говорит Дарья Лосик. - Далеко, но что делать. У Игоря день рождения, я связываю этапирование как раз с этим. Решили так "красивенько" все сделать, мое личное мнение такое. 

Я собрала Игорю праздничную передачу, а тут такая неожиданность неприятная. Конфеты любимые Игоря, мясные продукты подбирала, его любимое печенье. Много чего. Конверты просил ему передать. Недешево это стоило, честно признаюсь. А теперь вот так».
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За решеткой Игорь Лосик уже 329 дней. Дата начала суда по его делу по-прежнему неизвестна.
 
Новости дня
Новости разные
 
Опрокинувший доктрину: к 100-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by