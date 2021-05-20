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Сегодня утром "Мешков Брест" чартером отправился на матч с "Барселоной"
Источник материала: Партизан
Утром 20 мая "Мешков Брест" чартерным рейсом отправился в Барселону на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Первый поединок завершился победой испанской команды 33:29.
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Утром 20 мая "Мешков Брест" чартерным рейсом отправился в Барселону на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Первый поединок завершился победой испанской...
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