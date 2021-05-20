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Копия мамы: Рудковская впервые показала лицо Гном Гномыча – младшего
20.05.2021 12:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Продюсер Яна Рудковская и ее супруг-фигурист перестали скрывать внешность младшего сына: в своем Instagram звезда показала момент общения с 8-месячным малышом.
Осенью 2020 года Рудковская и Плющенко
В сети обсуждают новую публикацию в Instagram Рудковской: блондинка впервые показала лицо маленького Арсюши, которого фанаты уже прозвали "вторым Гном Гномычем".
На забавном видео, запечатленном Евгением Плющенко, малыш сидит за столиком для кормления и играет с собакой Фифой, а Рудковская в домашнем образе с умилением наблюдает за сыном и питомцем.
Пользователи социальных сетей пришли в восторг от такой идиллии и заметили, что улыбкой мальчик точно пошел в звездную маму.
"Такой сладкий"; "Копия мамы"; "Больше похож на Яну"; "Второй Гном-Гномыч больше похож на вас"; "Саня в папу, Сеня в маму", – прокомментировали фолловеры.
Напомним, что недавно в сети обсуждали поступок жены Плющенко: Рудковская
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают новое видео, опубликованное в соцсетях жены Евгения Плющенко.
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