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Копия мамы: Рудковская впервые показала лицо Гном Гномыча – младшего

20.05.2021 12:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Продюсер Яна Рудковская и ее супруг-фигурист перестали скрывать внешность младшего сына: в своем Instagram звезда показала момент общения с 8-месячным малышом.

Осенью 2020 года Рудковская и Плющенко стали родителями во второй раз. Младшего сына телезвезды и фигуриста выносила и родила суррогатная мать. С первых дней Рудковская рассказывала фанатам подробности из жизни новорожденного, но всегда старалась скрывать его лицо. Но теперь она решила рассекретить его внешность.

В сети обсуждают новую публикацию в Instagram Рудковской: блондинка впервые показала лицо маленького Арсюши, которого фанаты уже прозвали "вторым Гном Гномычем".

На забавном видео, запечатленном Евгением Плющенко, малыш сидит за столиком для кормления и играет с собакой Фифой, а Рудковская в домашнем образе с умилением наблюдает за сыном и питомцем.

Пользователи социальных сетей пришли в восторг от такой идиллии и заметили, что улыбкой мальчик точно пошел в звездную маму.

"Такой сладкий"; "Копия мамы"; "Больше похож на Яну"; "Второй Гном-Гномыч больше похож на вас"; "Саня в папу, Сеня в маму", – прокомментировали фолловеры.

Напомним, что недавно в сети обсуждали поступок жены Плющенко: Рудковская со скандалом ушла с вечеринки Бузовой.

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Пользователи социальных сетей активно обсуждают новое видео, опубликованное в соцсетях жены Евгения Плющенко.
 
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