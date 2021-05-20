Таможня не дает добро: на электромобили введут ввозные пошлины

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Евразийская экономическая комиссия уже подготовила проект изменений в Единый таможенный тариф, это касается ставок таможенных пошлин на электромобили передает "КоммерсантЪ" .

По информации издания, с 2022 года на электромобили будет введена ставка пошлины в размере 15%.

Пошлина, как отмечается, будет соответствовать общему уровню ставки для легковых автомобилей, которые ввозят в ЕАЭС. Льготная нулевая ставка по ввозу электромобилей действует до 31 декабря 2021 года.

"Общественное обсуждение проекта завершается сегодня, 20 мая. Но инициативные предложения стран-членов союза о продлении действия ставки в размере 0% в комиссию не поступали", - утверждает издание.

Ранее нулевая ставка на ввоз электромобилей вводилась по инициативе белорусской стороны. Теперь в профессиональной среде производителей автотранспорта и автолюбителей констатируют, что развитие отрасли с введением пошлины пойдет на спад - при этом ожидается рост цен на электромобили на вторичном рынке. Поэтому они заинтересованы в продлении льготного режима до 2024 года.

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