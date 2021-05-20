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Таможня не дает добро: на электромобили введут ввозные пошлины
20.05.2021 12:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая – Sputnik. Евразийская экономическая комиссия уже подготовила проект изменений в Единый таможенный тариф, это касается ставок таможенных пошлин на электромобили передает
По информации издания, с 2022 года на электромобили будет введена ставка пошлины в размере 15%.
Пошлина, как отмечается, будет соответствовать общему уровню ставки для легковых автомобилей, которые ввозят в ЕАЭС. Льготная нулевая ставка по ввозу электромобилей действует до 31 декабря 2021 года.
"Общественное обсуждение проекта завершается сегодня, 20 мая. Но инициативные предложения стран-членов союза о продлении действия ставки в размере 0% в комиссию не поступали", - утверждает издание.
Ранее нулевая ставка на ввоз электромобилей вводилась по инициативе белорусской стороны. Теперь в профессиональной среде производителей автотранспорта и автолюбителей констатируют, что развитие отрасли с введением пошлины пойдет на спад - при этом ожидается рост цен на электромобили на вторичном рынке. Поэтому они заинтересованы в продлении льготного режима до 2024 года.
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Льготный режим ввоза более экологичного вида транспорта действует в странах ЕАЭС до конца этого года, но уже в следующем нужно будет заплатить 15% пошлины.
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