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Военный эксперт о причинах крушения ЯК-130 в Барановичах и гибели пилотов

20.05.2021 12:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Военный эксперт о крушении ЯК-40 в Барановичах

Белорусские летчики до последнего старались предотвратить контакт падающего ЯК-130 с жилыми строениями и катапультировались в последний момент на небольшой высоте, об остальном будет известно после тщательного расследования специальной комиссии, которая изучит все детали происшествия и сообщит причины трагедии, отметил в беседе со Sputnik известный эксперт, профессор Академии военных наук Российской Федерации Александр Тиханский. 

© Sputnik / Нина Падалко
Где и когда падали военные самолеты в Беларуси

"Видимо, произошел помпаж двигателей, когда не поступает топливо, и летчики пытались спланировать между жилых домов. Нужно отдать должное ребятам, они сделали все, чтобы мирные жители не погибли. На ЯК-130 небольшая мощность катапультирования, и парашюты просто не успели бы спасти пилотов", - сказал собеседник Sputnik.

Напомним, накануне днем в Барановичах разбился Як-130 Лидской штурмовой базы, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет, во время которого пилоты обнаружили техническую неисправность. Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко пытались до последнего момента отвести самолет от жилой застройки.

Соболезнования семьям погибших летчиков выразил Александр Лукашенко. На совещании в четверг белорусский лидер сообщил, что пилоты не катапультировались, "как показывают ящики, они боролись до конца, просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю".

"Они боролись до конца, понимая, что у них и времени не было. И понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Погибли два просто героических человека", - сказал  Лукашенко.

В Барановичах после трагедии отменен городской праздник. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

Комментарий военного эксперта Александра Тиханского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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В деле о крушении ЯК-130 нужно дождаться выводов специальной комиссии и не доверять иным версиям, считает известный эксперт Александр Тиханский.
 
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