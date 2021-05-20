Врачи борются за жизнь двоих детей, пострадавших в школе Казани

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая Sputnik. Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, до сих пор остаются в реанимации, их состояние тяжелое, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он отметил, что всего на лечении в стационарах Казани находятся 18 детей и 5 детей проходят лечение в московских клиниках.

"Наибольшую тревогу сейчас вызывают два ребенка, состояние их остается тяжелым, проводятся хирургические процедуры", - сказал Мурашко.

Эвакуация школьников в Казани

В четверг стало известно, что учащихся гимназии №174 в Казани срочно эвакуировали. Это было связано с обнаружением подозрительного пакета. Выехала саперная группа. По итогу было установлено, что в пакете лежали тетради.

"Сейчас дети и преподаватели возвращаются в школу", - заявили в мэрии Казани.

Отметим, что именно в гимназию №174 вышли на учебу около сотни детей из старших классов гимназии №175, где на прошлой неделе произошла стрельба.

Стрельба в гимназии №175

ЧП в учебном заведении произошло 11 мая 2021 года. В гимназию №175 пришел вооруженный выпускник. Перед расправой он привел в действие взрывное устройство. А после 19-летний Ильназ Галявиев целенаправленно входил в классы и убивал школьников и учителей. Дело квалифицировано как теракт. В момент нападения в школе находились около 800 человек.

СК РФ установило: у Галявиева не было сообщников. На преступление он пошел в одиночку. Парень арестован, вину признал. Задержанный проходит психолого-психиатрическую экспертизу. Ему грозит

Ранее был опубликован видеоролик, где задержанный заявляет, что возомнил себя "богом". В ходе обыска в квартире Галявиева эксперты нашли компоненты взрывного устройства, а также Коран.

В результате стрельбы в гимназии №175, по данным властей Татарстана, погибли 7 детей и 2 учительницы, 24 человека госпитализированы.

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