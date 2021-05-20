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Во время объятий оршанец вытащил из кармана москвича 25 тысяч российских рублей

20.05.2021 12:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Новое знакомство обернулось серьезными проблемами - во время объятий оршанец вытащил из кармана москвича 25 тысяч российских рублей.  Последний родом из Беларуси, приехал погостить на малую родину, однако уже собирался уезжать назад в Москву. Купил билет на ночной поезд из Орши. До отправления решил скоротать время за спиртным в местной гостинице. Вскоре мужчине, похоже, стало скучно, и он решил прогуляться по городу. Во время променада встретил двоих местных жителей. Недолгая беседа. А после мужчина попросил новых товарищей довезти его до вокзала. Как развивались события дальше, пострадавший уже не помнил. Утро он встретил в милиции, где и обнаружил пропажу билета, паспорта и денег - 25 тысяч российских рублей. 
 
Теги: знакомства
 
 
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Новое знакомство обернулось серьезными проблемами - во время объятий оршанец вытащил из кармана москвича 25 тысяч российских рублей.  Последний родом из Беларуси,...
 
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