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Во время объятий оршанец вытащил из кармана москвича 25 тысяч российских рублей
Источник материала: БTНовое знакомство обернулось серьезными проблемами - во время объятий оршанец вытащил из кармана москвича 25 тысяч российских рублей. Последний родом из Беларуси, приехал погостить на малую родину, однако уже собирался уезжать назад в Москву. Купил билет на ночной поезд из Орши. До отправления решил скоротать время за спиртным в местной гостинице. Вскоре мужчине, похоже, стало скучно, и он решил прогуляться по городу. Во время променада встретил двоих местных жителей. Недолгая беседа. А после мужчина попросил новых товарищей довезти его до вокзала. Как развивались события дальше, пострадавший уже не помнил. Утро он встретил в милиции, где и обнаружил пропажу билета, паспорта и денег - 25 тысяч российских рублей.
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Новое знакомство обернулось серьезными проблемами - во время объятий оршанец вытащил из кармана москвича 25 тысяч российских рублей. Последний родом из Беларуси,...
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