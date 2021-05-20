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На участке трассы Р67 обрушился мост через реку Рова, работают следователи

20.05.2021 12:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

К делу о ЧП под Борисовом подключились следователи, они также работали на месте происшествия. Аварийные дорожные службы ведут активные работы по ликвидации последствий.  На участке трассы Р67 обрушился мост через реку Рова. Почти 15 метров дорожного полотна оказалось в воде. Обошлось без пострадавших, повреждения получили грузовое и легковое авто. Движение в обе стороны невозможно. Транспорт пока идет в объезд. Что привело к обрушению - еще предстоит выяснить специалистам. Известно только, что последний раз ремонтные работы на этом мосту проводились более 20 лет назад. ГАИ просит водителей заранее выстраивать маршрут, учитывая обстоятельства.

Геннадий Денгалев, председатель Борисовского райисполкома: "У нас есть два предложения, пользуясь тем, что навстречу  идут наши военные. Поэтому один из вариантов - возвести временно пантон, чтобы организовать объезд данного сооружения, и дальше можно было ремонтировать его. Второй вариант - это возвести временный мост с подъездными путями, чтобы тоже пустить прием движения".

 
 
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К делу о ЧП под Борисовом подключились следователи, они также работали на месте происшествия. Аварийные дорожные службы ведут активные работы по ликвидации...
 
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