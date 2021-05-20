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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На участке трассы Р67 обрушился мост через реку Рова, работают следователи К делу о ЧП под Борисовом подключились следователи, они также работали на месте происшествия. Аварийные дорожные службы ведут активные работы по ликвидации...

К делу о ЧП под Борисовом подключились следователи, они также работали на месте происшествия. Аварийные дорожные службы ведут активные работы по ликвидации последствий. На участке трассы Р67 обрушился мост через реку Рова. Почти 15 метров дорожного полотна оказалось в воде. Обошлось без пострадавших, повреждения получили грузовое и легковое авто. Движение в обе стороны невозможно. Транспорт пока идет в объезд. Что привело к обрушению - еще предстоит выяснить специалистам. Известно только, что последний раз ремонтные работы на этом мосту проводились более 20 лет назад. ГАИ просит водителей заранее выстраивать маршрут, учитывая обстоятельства.