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Обязательное распределение хотят ввести и для выпускников-платников

20.05.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Обязательное распределение хотят ввести и для выпускников-платников
Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер
Выпускников белорусских вузов, получивших образование на платной основе, тоже готовы распределять на работу в госорганизациях. Однако сделать это обязательным пока не могут: не ясен механизм возмещения средств, если «платник» откажется ехать на свое рабочее место.

Об этом заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.

Чиновник отметил, что предусмотрена возможность предоставлять первое рабочее место и статус молодого специалиста и платникам, которые обратились в комиссию по распределению.

«Таких у нас около 1 тыс. человек в год. Но если делать обязательным распределение для этой категории, непонятен механизм возмещения средств, если человек не поедет на место отработки, механизм стимулирования туда ехать. Наверное, это заказчикам кадров надо позаботиться, как закреплять у себя кадры», – сказал Карпенко.


Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко подчеркнул, что распределение на первое рабочее место в государстве рассматривается как награда для тех, кто получает образование на бюджетной основе.
 
 
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