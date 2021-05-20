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Обязательное распределение хотят ввести и для выпускников-платников
Источник материала: UDF
Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер
Об этом заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.
Чиновник отметил, что предусмотрена возможность предоставлять первое рабочее место и статус молодого специалиста и платникам, которые обратились в комиссию по распределению.
«Таких у нас около 1 тыс. человек в год. Но если делать обязательным распределение для этой категории, непонятен механизм возмещения средств, если человек не поедет на место отработки, механизм стимулирования туда ехать. Наверное, это заказчикам кадров надо позаботиться, как закреплять у себя кадры», – сказал Карпенко.
Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко подчеркнул, что распределение на первое рабочее место в государстве рассматривается как награда для тех, кто получает образование на бюджетной основе.
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Пока непонятен механизм возмещения средств.
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