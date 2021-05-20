Сотрудники TUT.BY, которые не выходят на связь. Список

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Салiдарнасць
Как сообщает портал, есть информация о том, что к некоторым из них сегодня вызвали адвокатов: предположительно, начались допросы.
Информации о местоположении некоторых связанных с крупнейшей медиакомпанией Беларуси, у TUT.BY, их родных и адвокатов все еще нет.
- главный редактор Марина Золотова (на допросе в ДФР)
- редактор Ольга Лойко (на допросе в ДФР)
- журналист Елена Толкачева (на допросе в ДФР)
- генеральный директор Людмила Чекина (мы не знаем, где она)
- заместитель директора Ирина Рыбалко (мы не знаем, где она)
- заместитель директора Александр Дайнеко (мы не знаем, где он)
- главный инженер Алла Лапатко (на допросе в ДФР)
- юрист Екатерина Ткаченко (на допросе в ДФР)
- бывший юрист Ирина Костюченко (на допросе в ДФР)
- главный бухгалтер Анжела Ассад (мы не знаем, где она)
- заместитель бухгалтера Мария Новик (мы не знаем, где она)
- менеджер Андрей Авдеев (ИВС на Окрестина)
- гендиректор Hoster.by Сергей Повалишев (СИЗО КГБ)
- директор RocketData Дарья Данилова (СИЗО КГБ)
- вдова основателя TUT.BY Юрия Зиссера Юлия Чернявская (мы не знаем, где она).
О том, кто эти люди, кто задержан, читайте здесь.
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Как сообщает портал, есть информация о том, что к некоторым из них сегодня вызвали адвокатов: предположительно, начались допросы.