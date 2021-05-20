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Сотрудники TUT.BY, которые не выходят на связь. Список

20.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Как сообщает портал, есть информация о том, что к некоторым из них сегодня вызвали адвокатов: предположительно, начались допросы.

Информации о местоположении некоторых связанных с крупнейшей медиакомпанией Беларуси, у TUT.BY, их родных и адвокатов все еще нет.

- главный редактор Марина Золотова (на допросе в ДФР)

- редактор Ольга Лойко (на допросе в ДФР)

- журналист Елена Толкачева (на допросе в ДФР)

- генеральный директор Людмила Чекина (мы не знаем, где она)

- заместитель директора Ирина Рыбалко (мы не знаем, где она)

- заместитель директора Александр Дайнеко (мы не знаем, где он)

- главный инженер Алла Лапатко (на допросе в ДФР)

- юрист Екатерина Ткаченко (на допросе в ДФР)

- бывший юрист Ирина Костюченко (на допросе в ДФР)

- главный бухгалтер Анжела Ассад (мы не знаем, где она)

- заместитель бухгалтера Мария Новик (мы не знаем, где она)

- менеджер Андрей Авдеев (ИВС на Окрестина)

- гендиректор Hoster.by Сергей Повалишев (СИЗО КГБ)

- директор RocketData Дарья Данилова (СИЗО КГБ)

- вдова основателя TUT.BY Юрия Зиссера Юлия Чернявская (мы не знаем, где она).

О том, кто эти люди, кто задержан, читайте здесь.

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Как сообщает портал, есть информация о том, что к некоторым из них сегодня вызвали адвокатов: предположительно, начались допросы.
 
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