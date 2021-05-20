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В ЕАЭС вводят пошлину на поставку электромобилей

20.05.2021 12:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Евразийском союзе с нового года введут пошлину на поставку электромобилей.

В ЕАЭС вводят пошлину на поставку электромобилей

Как пишет «КоммерсантЪ», ни одно из государств-участников союза не выступило за продление действующей ныне нулевой ставки — ожидается, что с 2022-го при ввозе придется заплатить 15% от таможенной стоимости.

Издание отмечает, что, по данным Минпромторга РФ (оно готовит изменения), инициатив сохранить сегодняшнее положение дел не поступали. Также в ведомстве рассказали, что нулевая ставка была введена по инициативе белорусской стороны.

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Минск
 
 
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В Евразийском союзе с нового года введут пошлину на поставку электромобилей.
 
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