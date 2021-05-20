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В конце мая-начале июня отменяются некоторые пассажирские поезда: ищите свой
Источник материала: Партизан
Причиной станут плановые ремонтные работы по переключению устройств электрической централизации Гомельского железнодорожного узла на микропроцессорную.
Как сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги, из-за этого в период с 24 мая по 4 июня с.г. изменяется организационная схема курсирования пассажирских поездов на Гомельском железнодорожном узле и прилегающих к нему направлениях: Гомель-Минск, Гомель-Витебск, Гомель-Могилев, Гомель-Брест и Гомель-Калинковичи.
Ряд поездов межрегиональных линий бизнес-класса переведен в категорию поездов межрегиональных линий экономкласса, а некоторые поезда отменены. В частности, в отдельные дни в этот период не будет курсировать и поезд 675/676 Брест-Гомель.
Кроме того, в указанные даты отдельные поезда межрегиональных и региональных линий экономкласса будут следовать измененным или сокращенным маршрутом. В пресс-центре БЖД просят пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.
Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте
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Причиной станут плановые ремонтные работы по переключению устройств электрической централизации Гомельского железнодорожного узла на микропроцессорную.
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