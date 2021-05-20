В конце мая-начале июня отменяются некоторые пассажирские поезда: ищите свой









Как сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги, из-за этого в период с 24 мая по 4 июня с.г. изменяется организационная схема курсирования пассажирских поездов на Гомельском железнодорожном узле и прилегающих к нему направлениях: Гомель-Минск, Гомель- Витебск , Гомель-Могилев, Гомель- Брест и Гомель-Калинковичи.





Ряд поездов межрегиональных линий бизнес-класса переведен в категорию поездов межрегиональных линий экономкласса, а некоторые поезда отменены. В частности, в отдельные дни в этот период не будет курсировать и поезд 675/676 Брест-Гомель.





Кроме того, в указанные даты отдельные поезда межрегиональных и региональных линий экономкласса будут следовать измененным или сокращенным маршрутом. В пресс-центре БЖД просят пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.



