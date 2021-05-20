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Фото дня: Очередь у изолятора на Окрестина

20.05.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Внушительная очередь выстроилась в четверг с утра у изолятора в переулке Окрестина в Минске.



Четверг — единственный день в неделю, когда для задержанных принимают передачи, и родные пытаются воспользоваться этой возможностью, передать близким вещи и еду.

Люди стоят под дождем. Их около ста человек. Прием передач должен был начаться в 11 часов, однако, как стало известно Еврорадио, принимать вещи начали с получасовым опозданием.

Среди тех, кто ждет возможности передать близким вещи, родственники сотрудников TUT.BY. Ранее сообщалось, что после задержания часть из них поместили в ИВС на Окрестина. Еще часть, судя по всему, в СИЗО КГБ.
 
Теги: Минск
 
 
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Внушительная очередь выстроилась в четверг с утра у изолятора в переулке Окрестина в Минске.
 
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