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Фото дня: Очередь у изолятора на Окрестина
Источник материала: Партизан
Внушительная очередь выстроилась в четверг с утра у изолятора в переулке Окрестина в Минске.
Четверг — единственный день в неделю, когда для задержанных принимают передачи, и родные пытаются воспользоваться этой возможностью, передать близким вещи и еду.
Люди стоят под дождем. Их около ста человек. Прием передач должен был начаться в 11 часов, однако, как стало известно
Среди тех, кто ждет возможности передать близким вещи, родственники сотрудников TUT.BY. Ранее сообщалось, что после задержания часть из них поместили в ИВС на Окрестина. Еще часть, судя по всему, в СИЗО КГБ.
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Внушительная очередь выстроилась в четверг с утра у изолятора в переулке Окрестина в Минске.
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