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Угроза санкций: на "Нафтане" собирают подписи под письмом в Конгресс США
Источник материала: Партизан
Из-за санкций США против в том числе и "Нафтана" работников предприятия заставляют подписывать коллективное письмо в Конгресс, Минфин и Госдеп США.
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Напомним, что ранее аналогичные коллективные письма писали официальные профсоюзы. Был такая кампания и на БМЗ.
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