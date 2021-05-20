Фазель не может успокоиться: Если бы не эта дурацкая ситуация с выборами...

– Ваше объятие с Лукашенко в январе вызвало бурную реакцию. Это была настоящая буря, с которой вы столкнулись за последние годы?





– :) Нет, на Олимпиаде в Пхенчхане было кое-что посерьезнее из-за женской сборной Швейцарии. Возможно, ты это помнишь. Это было примерно 8:0, когда мы играли с объединенной командой Северной и Южной Кореи, и в СМИ поднялась такая шумиха, как это бывает в наши дни.





Вероятно, вы больше не сможете говорить то, о чем думаете. Люди оценивают фотографии, которые вы делаете, не зная предыстории. С одной стороны, соцсети – это хорошая вещь для обмена информацией, с другой стороны, как я сказал, вы больше не можете говорить то, что думаете, вас полностью осудят.





Но самое приятное в буре – это то, что он проходит в течение 2-3 дней, а затем обрушивается на кого-то другого. Но с этим нужно уметь жить, если ты на таком посту, как я. И если ты говоришь то, что думаешь, то быстро оказываешься в ситуации, подобной той, которая сложилась с Лукашенко.





– Как на самом деле развивалась эта история с Лукашенко? Вы очень быстро отобрали у Беларуси чемпионат мира по хоккею как у второго города. Как он отреагировал? Каков сегодняшний статус этой истории?





– У нас был очень хороший разговор. Мы давно знаем друг друга, вместе играли в хоккей, я был там судьей. Он невероятно предан спорту в Беларуси. А потом возникла эта дурацкая ситуация с выборами в августе. В конце разговора он сказал мне: «Прежде чем ты примешь наше решение, я знаю, где ты находишься и в какой ситуации находится твоя ассоциация, и я также допускаю, если тебе придется принять решение не приехать».





В конце концов, это зависит не только от меня, но и от стран-участников. Я знал, что северные страны, такие как Финляндия, Норвегия, Дания и Швеция, подвергаются политическому давлению, что, на мой взгляд, очень плохо. А вот что окончательно перевернуло все дело, так это спонсоры. Если в конце спонсор приходит и говорит: «Если вы поедете в Беларусь, мы не будем участвовать»...





– Вы про «Шкоду»?





– Эм-м-м.. Да. И я считаю, что это нехорошо. Я скорее тот, кто говорит, что мы упустили очень хорошую возможность восстановить определенный баланс с помощью этого чемпионата мира. Если бы мы поехали туда с чемпионатом мира, ситуация могла бы успокоиться. Сейчас мы ничего не слышим ни от Беларуси, ни от оппозиции, ситуация нормализовалась.





Мы могли бы без проблем провести чемпионат мира по хоккею и использовать ситуацию для того, чтобы вновь сблизить два фронта (власть и оппозицию). Чтобы они могли найти способ снова жить вместе с Лукашенко. Он – не тот, кто настаивает на том, чтобы оставаться у власти в течение следующих несколько лет. Этого я не понимаю. Но таков сегодняшний мир коммуникаций.





Благодаря спорту у нас есть возможность преодолеть такие препятствия, как, например, в отношениях с Северной и Южной Кореей. Там было здорово, что над этим проектом работали всего 4-5 человек, иначе он бы также был сломан.





Спорт – это способ объединить людей, и эта возможность была упущена. Я думаю, это жалко, – сказал Фазель в подкасте «Eisbrecher».





Напомним, с 5 мая вступил в силу запрет на ввоз в Беларусь продукции группы компаний Skoda Auto. Это касается и новых, и поддержанных авто. Это касается как дилеров и автохаусов, так и физлиц.



