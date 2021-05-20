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Фазель не может успокоиться: Если бы не эта дурацкая ситуация с выборами...

20.05.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава ИИХФ Рене Фазель вспомнил о последней встрече с Лукашенко в Беларуси, а также рассказал о том, что послужило настоящей причиной переноса ЧМ-2021 из Минска в Латвию.

Фазель не может успокоиться: Если бы не эта дурацкая ситуация с выборами...
– Ваше объятие с Лукашенко в январе вызвало бурную реакцию. Это была настоящая буря, с которой вы столкнулись за последние годы?

– :) Нет, на Олимпиаде в Пхенчхане было кое-что посерьезнее из-за женской сборной Швейцарии. Возможно, ты это помнишь. Это было примерно 8:0, когда мы играли с объединенной командой Северной и Южной Кореи, и в СМИ поднялась такая шумиха, как это бывает в наши дни. 

Вероятно, вы больше не сможете говорить то, о чем думаете. Люди оценивают фотографии, которые вы делаете, не зная предыстории. С одной стороны, соцсети – это хорошая вещь для обмена информацией, с другой стороны, как я сказал, вы больше не можете говорить то, что думаете, вас полностью осудят. 

Но самое приятное в буре – это то, что он проходит в течение 2-3 дней, а затем обрушивается на кого-то другого. Но с этим нужно уметь жить, если ты на таком посту, как я. И если ты говоришь то, что думаешь, то быстро оказываешься в ситуации, подобной той, которая сложилась с Лукашенко.

– Как на самом деле развивалась эта история с Лукашенко? Вы очень быстро отобрали у Беларуси чемпионат мира по хоккею как у второго города. Как он отреагировал? Каков сегодняшний статус этой истории?

– У нас был очень хороший разговор. Мы давно знаем друг друга, вместе играли в хоккей, я был там судьей. Он невероятно предан спорту в Беларуси. А потом возникла эта дурацкая ситуация с выборами в августе. В конце разговора он сказал мне: «Прежде чем ты примешь наше решение, я знаю, где ты находишься и в какой ситуации находится твоя ассоциация, и я также допускаю, если тебе придется принять решение не приехать». 

В конце концов, это зависит не только от меня, но и от стран-участников. Я знал, что северные страны, такие как Финляндия, Норвегия, Дания и Швеция, подвергаются политическому давлению, что, на мой взгляд, очень плохо. А вот что окончательно перевернуло все дело, так это спонсоры. Если в конце спонсор приходит и говорит: «Если вы поедете в Беларусь, мы не будем участвовать»...

– Вы про «Шкоду»?

– Эм-м-м.. Да. И я считаю, что это нехорошо. Я скорее тот, кто говорит, что мы упустили очень хорошую возможность восстановить определенный баланс с помощью этого чемпионата мира. Если бы мы поехали туда с чемпионатом мира, ситуация могла бы успокоиться. Сейчас мы ничего не слышим ни от Беларуси, ни от оппозиции, ситуация нормализовалась.

Мы могли бы без проблем провести чемпионат мира по хоккею и использовать ситуацию для того, чтобы вновь сблизить два фронта (власть и оппозицию). Чтобы они могли найти способ снова жить вместе с Лукашенко. Он – не тот, кто настаивает на том, чтобы оставаться у власти в течение следующих несколько лет. Этого я не понимаю. Но таков сегодняшний мир коммуникаций.

Благодаря спорту у нас есть возможность преодолеть такие препятствия, как, например, в отношениях с Северной и Южной Кореей. Там было здорово, что над этим проектом работали всего 4-5 человек, иначе он бы также был сломан.

Спорт – это способ объединить людей, и эта возможность была упущена. Я думаю, это жалко, – сказал Фазель в подкасте «Eisbrecher».

Напомним, с 5 мая вступил в силу запрет на ввоз в Беларусь продукции группы компаний Skoda Auto. Это касается и новых, и поддержанных авто. Это касается как дилеров и автохаусов, так и физлиц.

В Беларусь запретили ввозить машины Skoda, автомасла Liqui Moly и косметику Nivea. Ранее эти бренды отказались спонсировать ЧМ по хоккею в Минске, напоминает Трибуна.
 
Теги: Минск
 
 
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Глава ИИХФ Рене Фазель вспомнил о последней встрече с Лукашенко в Беларуси, а также рассказал о том, что послужило настоящей причиной переноса ЧМ-2021 из Минска в...
 
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