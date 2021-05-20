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Белорусский Нотр-Дам: специалисты обследуют пострадавший от огня костел
20.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К концу июня специалисты определят масштаб ущерба, который причинил огонь костелу в белорусском Будславе.
Главное – как можно скорее восстановить крышу, говорят специалисты. В Беларуси дожди, и под открытым небом здание XVII века продолжает разрушаться. Сгорела не только кровля, но и деревянные перекрытия.
Сейчас очевидно одно: реконструкция будет сложной. Какие материалы потребуются, сколько на работы уйдет времени, пока сказать трудно. Но если процесс окажется слишком длительным, возведут временную кровлю. Епископы говорят: главной святыне, Будславской иконе Божьей матери, ничего не угрожает.
Восстанавливать костел будут не только строители, но и реставраторы. Пострадали уникальные фрески авторства Казимира Антошевского. Требует просушки и ремонта один из старейших в Беларуси органов.
«Уникальный алтарь середины XVII века Петра Громели. Состояние было предаварийное, сейчас в результате замокания фактически аварийное. Амвоны и так далее. Конечно, это трагедия. Я бы сказал, это белорусский Нотр-дам – то, что случилось. Объект уникальнейший», – отметил проектировщик проектного филиала компании «Белреставрация» Андрей Карпук.
Каждый год у стен храма собираются тысячи паломников. В начале июля здесь отмечают день Будславской иконы Божьей матери. Трагедия затронула многих верующих из Беларуси и зарубежья. Люди уже начали собирать средства на восстановление святыни, предлагать волонтерскую помощь.
«Участие неравнодушных граждан и государства – это не взаимоисключающее, а взаимодополняющие вещи. Мы благодарны людям и юридическим лицам, которые жертвуют на ремонт храма. Это здорово, но и государство в стороне не останется», –сказал председатель Минского областного исполкома Александр Турчин.
Процесс согласований, разработки проектной документации губернатор Минской области обещает максимально ускорить, чтобы бюрократические проволочки не затягивали восстановление костела.
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Размеры ущерба будут определены к концу июня.
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