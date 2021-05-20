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Погода в СНГ: дожди в Беларуси, тропическая жара в Армении

20.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

После пятидневной жары температура воздуха в Москве и области возвращается к климатической норме. Сегодня в регионе комфортные плюс 20 градусов. Днем ожидаются небольшие дожди и грозы. О погоде в странах Содружества – корреспонденты телеканала «МИР 24».

Сегодня в Беларуси ветрено, порывы достигают 18 метров в секунду. Днем во многих областях пройдут сильные дожди. Из-за этого объявлен «оранжевый» уровень опасности. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Возможны грозы. В МЧС советуют: если ненастье застало в дороге, нужно остановить машину, заглушить двигатель, закрыть окна. В лесу не стоит искать укрытия среди высоких деревьев, а гаджеты лучше отключить.

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Что будет дальше?

В столице Таджикистана переменная облачность, днем возможны небольшие осадки и грозы. Воздух прогреется до плюс 34. Ближе к вечеру жара спадет до 20 градусов. Это значит, что футбольные болельщики с комфортом посмотрят матч с трибун. В Душанбе проходит Кубок АФК-2021. Сегодня состоится игра последнего тура группы « F», где таджикский клуб «Худжанд» встретится с кыргызским «Аллаем».

В Армению пришла тропическая жара из арабской пустыни. В Ереване воздух прогреется до 37 градусов. В последний раз такой зной в мае был в 1999 году. Средняя температура по республике выше нормы на 8-10 градусов. Прохладнее в республике станет только послезавтра. Синоптики обещают кратковременные дожди и грозы. Аграрии аномальной жаре только рады, ведь черешня и шелковица наберут необходимую сладость перед сбором урожая.



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В Москве после продолжительной жары температура воздуха возвращается к климатической норме.
 
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