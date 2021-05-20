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Виктор Каранкевич: Физический пуск второго энергоблока Белорусской АЭС планируется осенью
Источник материала: ОНТ
Физический пуск второго энергоблока Белорусской АЭС намерены осуществить этой осенью. Об этом сообщил министр энергетики во время молодежного атомного форума.
Сейчас на первом энергоблоке БелАЭС тестируют оборудования на номинальной мощности реакторной установки. Это завершающий этап опытно-промышленной эксплуатации. Займет он 15 суток. На атомной станции уже произведено количество энергии, сопоставимо с годовым объемом потребления населения двух областей.
После полного пуска производить будут в восемь раз больше. Этого хватит, чтобы обеспечить потребности страны на 40 %.
В Беларуси налажена система подготовки высококвалифицированных кадров для атомной отрасли. 900 выпускников уже готовы к работе, еще 500 человек обучаются.
Вопрос кадровой подготовки – одна из главных тем молодежного форума.
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Физический пуск второго энергоблока Белорусской АЭС намерены осуществить этой осенью. Об этом сообщил министр энергетики во время молодежного атомного форума....
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