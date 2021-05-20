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Праздник явления Жировичской иконы Божией Матери отмечают православные верующие

20.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Праздник явления Жировичской иконы Божией Матери отмечают православные верующие

У православных верующих 20 мая праздник – отмечается явление Жировичской иконы Божией Матери. Это одна из самых почитаемых святынь Беларуси. Икона считается чудотворной и входит в список 100 самых значимых православных образов мира, пишет БЕЛТА.

В 1470 году произошло явление иконы в местечке Жировичи в лесу православного литовского вельможи Александра Солтана. Образ обнаружили пастухи. Икона находилась на грушевом дереве. Пастухи отнесли святыню вельможе, но он не придал значение явлению и оставил икону в ларце. 

Когда к Солтану пришли гости, он решил показать им икону, однако она исчезла. Спустя время пастухи нашли образ в том же месте и снова принесли его вельможе. На этот раз Александр Солтан отнесся к образу с благоговением и возвел на месте явления храм. В нем стали хранить икону, церковь назвали Жировичской.

В XVI веке в результате пожара храм был уничтожен. Икона пропала. Спустя какое-то время возвращавшиеся из школы дети увидели необыкновенно красивую женщину в лучезарном сиянии. Она сидела на камне и держала образ в руках. Дети позвали взрослых, которые нашли на камне пропавшую во время пожара Жировичскую икону. 

В память о чудесном явлении на месте сгоревшей церкви построили каменный собор, освященный в честь Успения Богородицы. В нем хранится икона.

ФОТО: БЕЛТА

 

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У православных верующих 20 мая праздник – отмечается явление Жировичской иконы Божией Матери. Это одна из самых почитаемых святынь Беларуси. Икона считается...
 
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