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Александра Саснович вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Белграде

20.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александра Саснович вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Белграде

В 1/8-й финала белоруска обыграла Кристину Бучу из Испании – 6:4, 5:7, 6:0.

В матче за выход в полуфинал соперницей Александры Саснович будет победительница встречи между россиянкой Камиллой Рахимовой и колумбийской теннисисткой Марией Серрано.

Они начали играть ещё вчера, но матч был перенесён из-за дождя. В парном разряде Лидия Морозова и румынка Кристина-Андрея Миту завершили выступление на турнире.

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В 1/8-й финала белоруска обыграла Кристину Бучу из Испании – 6:4, 5:7, 6:0. В матче за выход в полуфинал соперницей Александры Саснович будет победительница встречи между...
 
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