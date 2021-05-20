Александра Саснович вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Белграде

Источник материала: ОНТ

В 1/8-й финала белоруска обыграла Кристину Бучу из Испании – 6:4, 5:7, 6:0.

В матче за выход в полуфинал соперницей Александры Саснович будет победительница встречи между россиянкой Камиллой Рахимовой и колумбийской теннисисткой Марией Серрано.

Они начали играть ещё вчера, но матч был перенесён из-за дождя. В парном разряде Лидия Морозова и румынка Кристина-Андрея Миту завершили выступление на турнире.

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