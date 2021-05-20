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Александра Саснович вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Белграде
Источник материала: ОНТ
В 1/8-й финала белоруска обыграла Кристину Бучу из Испании – 6:4, 5:7, 6:0.
В матче за выход в полуфинал соперницей Александры Саснович будет победительница встречи между россиянкой Камиллой Рахимовой и колумбийской теннисисткой Марией Серрано.
Они начали играть ещё вчера, но матч был перенесён из-за дождя. В парном разряде Лидия Морозова и румынка Кристина-Андрея Миту завершили выступление на турнире.
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В 1/8-й финала белоруска обыграла Кристину Бучу из Испании – 6:4, 5:7, 6:0. В матче за выход в полуфинал соперницей Александры Саснович будет победительница встречи между...
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