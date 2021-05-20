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Футболисты БАТЭ вышли на второе место в чемпионате Беларуси
Источник материала: ОНТ
Счёт на седьмой минуте встречи открыл полузащитник гостей Игорь Ясинский. Борисовчане ещё в первом тайме смогли не только исправить положение, но и выйти вперёд.
Спустя полчаса после стартового свистка счёт сравнял отличившийся с пенальти хавбек Шохбоз Умаров. А на 37-й минуте забил защитник БАТЭ Яков Филипович.
2:1 –итоговый счёт матча. Благодаря победе борисовчане вышли на второе место в турнирной таблице.
А футболисты «Витебска» минимально обыграли «Ислочь» – 1:0.
Центральный поединок тура пройдёт завтра: идущий без потерь лидер чемпионата солигорский «Шахтёр» дома примет минское «Динамо» (столичная команда занимает третье место в турнирной таблице).
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Счёт на седьмой минуте встречи открыл полузащитник гостей Игорь Ясинский. Борисовчане ещё в первом тайме смогли не только исправить положение, но и выйти вперёд....
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