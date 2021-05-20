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Наблюдается необычайная вулканическая активность в Италии и Исландии
Источник материала: ОНТ
Притягивают взор и лавовые фонтаны в Италии – там произошло извержения двух вулканов – Этна и Стромболи.
Они сопровождались выбросом пепла, а на западном склоне Стромболи из кратера начала активно изливаться лава.
Тем временем в Исландии не успокаивается вулкан Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес. Наблюдается его повышенная активность после шести тысячелетнего сна.
А на всём полуострове извержений не было около 800 лет.
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Притягивают взор и лавовые фонтаны в Италии – там произошло извержения двух вулканов – Этна и Стромболи. Они сопровождались выбросом пепла, а на западном склоне...
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