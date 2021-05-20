Наблюдается необычайная вулканическая активность в Италии и Исландии

Источник материала: ОНТ

Притягивают взор и лавовые фонтаны в Италии – там произошло извержения двух вулканов – Этна и Стромболи.

Они сопровождались выбросом пепла, а на западном склоне Стромболи из кратера начала активно изливаться лава.

Тем временем в Исландии не успокаивается вулкан Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес. Наблюдается его повышенная активность после шести тысячелетнего сна.

А на всём полуострове извержений не было около 800 лет.

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