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В США ищут виновных в штурме Капитолия
Источник материала: ОНТ
Конгресс одобрил создание комиссии по расследованию инцидента. За принятие соответствующего закона проголосовала Палата представителей США.
Теперь документ переходит на рассмотрение в Cенат. Комиссия будет действовать по образцу той, что была создана в США после атак 11 сентября.
Ей поручат внимательно изучить предысторию и последствия «террористической атаки внутри страны», а также готовность и реакцию полиции Капитолия и других правоохранительных органов.
Кроме того, комиссия считает, что уже бывший президент страны Дональд Трамп препятствовал мирной передачи власти после поражения на выборах.
В результате нападения на Капитолий погибли пять человек.
По факту штурма здания конгресса Федеральное бюро расследований США возбудило 160 уголовных дел.
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Конгресс одобрил создание комиссии по расследованию инцидента. За принятие соответствующего закона проголосовала Палата представителей США. Теперь документ...
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