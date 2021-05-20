В США ищут виновных в штурме Капитолия

Источник материала: ОНТ

Конгресс одобрил создание комиссии по расследованию инцидента. За принятие соответствующего закона проголосовала Палата представителей США.

Теперь документ переходит на рассмотрение в Cенат. Комиссия будет действовать по образцу той, что была создана в США после атак 11 сентября.

Ей поручат внимательно изучить предысторию и последствия «террористической атаки внутри страны», а также готовность и реакцию полиции Капитолия и других правоохранительных органов.

Кроме того, комиссия считает, что уже бывший президент страны Дональд Трамп препятствовал мирной передачи власти после поражения на выборах.

В результате нападения на Капитолий погибли пять человек.

По факту штурма здания конгресса Федеральное бюро расследований США возбудило 160 уголовных дел.

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