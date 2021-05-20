В историческом музее открылся «Печатный двор XVI века»

Источник материала: ОНТ

«Печатный двор XVI века»: в Национальном историческом музее открылась выставка «по следам Франциска Скорины», которая моментально переносит гостей в прошлое.

Здесь можно освоить азы книгопечатания, самостоятельно изготовить лист «вычерпаной» бумаги по технологии ручного отлива, а также отпечатать первую страницу скориновской Библии на станке 16 века.

Интерактивная экспозиция – часть историко-просветительского проекта «В поисках утраченного». Владимир Лиходедов провел долгие годы, изучая старинные книги, чертежи и гравюры. Положил в этот проект целую жизнь.

Владимир Лиходедов, автор проекта «В поисках утраченного»: «Сначала это были публикации на основе моей коллекции старых почтовых открыток и фотографий с видами Беларуси, газетные страницы, уже проведено более 100 международных выставок, уже 35 книг мною издано на основе моей коллекции, а вот именно «друкарский двор» – это опять же часть этого проекта, которая показывает и рассказывает о истории книгопечатания в Беларуси. Здесь воссоздана технология производства старинной бумаги и печати, а также большая коллекция печатной переплетной и другой типографской техники XVIII – середины XX века».

Благодаря необычной выставке историю можно увидеть собственными глазами и без очков виртуальной реальности, а заодно и прочувствовать руками – за работой на станках.

Специально для детей создан «Друкарский двор» в миниатюре, где Белоснежка и 7 гномов работают, не покладая рук – такой кукольный театр завораживает даже взрослых.

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