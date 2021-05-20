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В историческом музее открылся «Печатный двор XVI века»
Источник материала: ОНТ
«Печатный двор XVI века»: в Национальном историческом музее открылась выставка «по следам Франциска Скорины», которая моментально переносит гостей в прошлое.
Здесь можно освоить азы книгопечатания, самостоятельно изготовить лист «вычерпаной» бумаги по технологии ручного отлива, а также отпечатать первую страницу скориновской Библии на станке 16 века.
Интерактивная экспозиция – часть историко-просветительского проекта «В поисках утраченного». Владимир Лиходедов провел долгие годы, изучая старинные книги, чертежи и гравюры. Положил в этот проект целую жизнь.
Благодаря необычной выставке историю можно увидеть собственными глазами и без очков виртуальной реальности, а заодно и прочувствовать руками – за работой на станках.
Специально для детей создан «Друкарский двор» в миниатюре, где Белоснежка и 7 гномов работают, не покладая рук – такой кукольный театр завораживает даже взрослых.
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«Печатный двор XVI века»: в Национальном историческом музее открылась выставка «по следам Франциска Скорины», которая моментально переносит гостей в прошлое. Здесь...
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