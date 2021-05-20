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Тысячи мигрантов вступили в столкновения с полицией в Марокко

20.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тысячи мигрантов вступили в столкновения с полицией в Марокко

Протестующие намеревались покинуть страну и направлялись в Европу. Этого не позволили сделать стражи порядка, в ответ в них полетели камни и бутылки с зажигательной смесью.

В начале недели, на фоне политического конфликта с Испанией, власти Марокко ослабили карантинный контроль на границе, не препятствуя проходу граждан. Мадрид в ответ мобилизовал все силы, чтобы справиться с наплывом мигрантов.

Более 6 тысяч человек экстрадированы обратно в Марокко, что спровоцировало недовольство уже внутри страны.

Мигранты по-прежнему находятся в пограничной зоне и заявляют, что намерены любым путём вернуться в Европу.

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Протестующие намеревались покинуть страну и направлялись в Европу. Этого не позволили сделать стражи порядка, в ответ в них полетели камни и бутылки с...
 
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