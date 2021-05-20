Объездной мост через реку Рова будет построен в течение двух недель

Источник материала: ОНТ

Возвести объездной мост через реку Рова в Борисовском районе намерены в течение двух недель, пишет БЕЛТА со ссылкой на генерального директора РУП «Минскавтодор-центр» Василия Гледко.

Создан оперштаб в связи со строительной аварией на мосту. Следователи устанавливают обстоятельства обрушения. Организован временный объезд аварийного участка по дорогам Н23642 и Н8108 для транспорта общей массой до 20 т.

ФОТО: МЧС





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram