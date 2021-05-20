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Объездной мост через реку Рова будет построен в течение двух недель

20.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Объездной мост через реку Рова будет построен в течение двух недель

Возвести объездной мост через реку Рова в Борисовском районе намерены в течение двух недель, пишет БЕЛТА со ссылкой на генерального директора РУП «Минскавтодор-центр» Василия Гледко.

Создан оперштаб в связи со строительной аварией на мосту. Следователи устанавливают обстоятельства обрушения. Организован временный объезд аварийного участка по дорогам Н23642 и Н8108 для транспорта общей массой до 20 т. 

ФОТО: МЧС


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Возвести объездной мост через реку Рова в Борисовском районе намерены в течение двух недель, пишет БЕЛТА со ссылкой на генерального директора РУП...
 
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