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Лукашенко о летчиках, которые погибли в Барановичах: люди совершили подвиг
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня проводит совещание по развитию Минска. Президент начал с трагедии, которая произошла накануне в Барановичах. Участники совещания почтили память летчиков, которые погибли, минутой молчания. Об этом пишет
Глава государства отметил, что несмотря на отказ системы управления, пилотам удалось увести самолет на участок земли между жилыми домами и тем самым избежать большего количества жертв ценой своей жизни.
Президент рассказал, что дал поручение оказать всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших.
Также Александр Лукашенко высказался о тех, кто оставлял вчера под новостями о трагедии неуважительные и оскорбительные комментарии в адрес погибших летчиков.
ФОТО: БелТА
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Александр Лукашенко сегодня проводит совещание по развитию Минска. Президент начал с трагедии, которая произошла накануне в Барановичах. Участники совещания...
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