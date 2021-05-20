Лукашенко о летчиках, которые погибли в Барановичах: люди совершили подвиг

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко сегодня проводит совещание по развитию Минска. Президент начал с трагедии, которая произошла накануне в Барановичах. Участники совещания почтили память летчиков, которые погибли, минутой молчания. Об этом пишет БелТА .

Глава государства отметил, что несмотря на отказ системы управления, пилотам удалось увести самолет на участок земли между жилыми домами и тем самым избежать большего количества жертв ценой своей жизни.

Президент рассказал, что дал поручение оказать всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших.

Также Александр Лукашенко высказался о тех, кто оставлял вчера под новостями о трагедии неуважительные и оскорбительные комментарии в адрес погибших летчиков.









ФОТО: БелТА





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