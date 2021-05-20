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Лукашенко о летчиках, которые погибли в Барановичах: люди совершили подвиг

20.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о летчиках, которые погибли в Барановичах: люди совершили подвиг

Александр Лукашенко сегодня проводит совещание по развитию Минска. Президент начал с трагедии, которая произошла накануне в Барановичах. Участники совещания почтили память летчиков, которые погибли, минутой молчания. Об этом пишет БелТА

Глава государства отметил, что несмотря на отказ системы управления, пилотам удалось увести самолет на участок земли между жилыми домами и тем самым избежать большего количества жертв ценой своей жизни. 

Президент рассказал, что дал поручение оказать всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших. 

Также Александр Лукашенко высказался о тех, кто оставлял вчера под новостями о трагедии неуважительные и оскорбительные комментарии в адрес погибших летчиков. 



ФОТО: БелТА


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Теги: Новости, Минск
 
 
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Александр Лукашенко сегодня проводит совещание по развитию Минска. Президент начал с трагедии, которая произошла накануне в Барановичах. Участники совещания...
 
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