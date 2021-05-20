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Расследование трагедии в Барановичах взял на личный контроль Президент

20.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Расследование трагедии в Барановичах взял на личный контроль Президент

По факту крушения военного самолёта возбуждено уголовное дело. О ходе следствия с самого утра Александру Лукашенко доложил Госсекретарь Совета Безопасности.

Совещание во Дворце Независимости началось с минуты молчания по погибшим летчикам.

Уже имеются данные, полученные после вскрытия черных ящиков. Ждём подробностей от Министерства обороны.

Тем временем появляются новые кадры с места трагедии. Момент падения самолёта заснял на видеорегистратор один из очевидцев.

Напомним, накануне, выполняя учебно-тренировочный полёт, разбился самолёт Лидской штурмовой авиабазы. Он упал прямо в Барановичах.

И только благодаря профессионализму лётчиков, на земле нет жертв. Погибли майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.

Во время падения самолета пострадал местный житель. У мужчины – перелом предплечья. Пострадавший госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Осколки повредили несколько домов, но угрозы строениям нет. Повреждения устранят в кратчайшие сроки.

На выходных в Барановичах планировался праздник с элементами авиашоу, посвящённый 150-летию города.

После трагедии торжества отменили. Сегодня же в городе пройдёт панихида по погибшим.   

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По факту крушения военного самолёта возбуждено уголовное дело. О ходе следствия с самого утра Александру Лукашенко доложил Госсекретарь Совета Безопасности....
 
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