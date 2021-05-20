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Расследование трагедии в Барановичах взял на личный контроль Президент
Источник материала: ОНТ
По факту крушения военного самолёта возбуждено уголовное дело. О ходе следствия с самого утра Александру Лукашенко доложил Госсекретарь Совета Безопасности.
Совещание во Дворце Независимости началось с минуты молчания по погибшим летчикам.
Уже имеются данные, полученные после вскрытия черных ящиков. Ждём подробностей от Министерства обороны.
Тем временем появляются новые кадры с места трагедии. Момент падения самолёта заснял на видеорегистратор один из очевидцев.
И только благодаря профессионализму лётчиков, на земле нет жертв. Погибли майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.
Во время падения самолета пострадал местный житель. У мужчины – перелом предплечья. Пострадавший госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
Осколки повредили несколько домов, но угрозы строениям нет. Повреждения устранят в кратчайшие сроки.
На выходных в Барановичах планировался праздник с элементами авиашоу, посвящённый 150-летию города.
После трагедии торжества отменили. Сегодня же в городе пройдёт панихида по погибшим.
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По факту крушения военного самолёта возбуждено уголовное дело. О ходе следствия с самого утра Александру Лукашенко доложил Госсекретарь Совета Безопасности....
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