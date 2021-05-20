Лукашенко на совещании по развитию Минска: Мы должны опережать запросы населения или оперативно реагировать

Источник материала: ОНТ

На совещании обсуждали социально-экономическое и общественно-политическое развитие Минска.

Во Дворец Независимости приглашены в том числе главы районов столицы. Без них, отметил Александр Лукашенко, решить поставленные задачи будет сложно.

Президент согласился с представленными успехами – экономика Минска вышла на рост валового регионального продукта, средняя зарплата в столице в марте – почти 2000 рублей.

Правда, есть и недоработки. В первую очередь, сказал Глава государства, действия властей города должны либо опережать запросы населения, либо быть оперативной реакцией. Но по некоторым направлениям этого не видно.

Также настораживает Президента и рост численности населения столицы – минчан уже больше двух миллионов. Александр Лукашенко напомнил: Минск – не резиновый, и перенасыщение рабочей силы создаст проблемы и для города, и для страны в целом.

ФОТО: БЕЛТА

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