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Панихида по погибшим пилотам пройдет 20 мая в Барановичах
Источник материала: ОНТ
В Барановичах 20 мая состоится панихида по погибшим в результате крушения военного самолета летчикам Андрее Ничипорчике и Никите Куконенко,
Трагедия
ФОТО: БЕЛТА
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В Барановичах 20 мая состоится панихида по погибшим в результате крушения военного самолета летчикам Андрее Ничипорчике и Никите Куконенко, пишет БЕЛТА со ссылкой...
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