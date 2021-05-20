Панихида по погибшим пилотам пройдет 20 мая в Барановичах

Источник материала: ОНТ

В Барановичах 20 мая состоится панихида по погибшим в результате крушения военного самолета летчикам Андрее Ничипорчике и Никите Куконенко, пишет БЕЛТА со ссылкой на Барановичский горисполком.

Трагедия произошла днем 19 мая в Барановичах. Пилоты заметили техническую неисправность, затем убедились, что воздушное судно упадет на пустырь между жилыми домами и катапультировались. Выжить летчикам не удалось.

ФОТО: БЕЛТА





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram