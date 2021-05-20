Плохие новости: Internet Explorer уйдет на пенсию в 2022 году

Источник материала: Onliner

Microsoft намерена «отключить» некогда самый популярный браузер — Internet Explorer отправят на пенсию в 2022 году. В июне будущего года компания прекратит поддержку этой программы — спустя более чем четверть века после ее первого релиза. Его полностью заменит нынешний стандартный браузер Windows 10 — Microsoft Edge.

Как это бывает и в жизни, в некоторых случаях Internet Explorer продолжит работать и «на пенсии». Речь идет о корпоративных клиентах, которые обслуживаются в рамках программы Long-Term Servicing Channel.

А вот обычным юзерам придется отказаться от привычного браузера. Альтернативой для них может стать специальный режим, реализованный в Microsoft Edge. В нем поддерживаются элементы ActiveX, до сих пор востребованные некоторыми организациями и бизнесом. В данном случае опасаться нечего: поддержка режима продлится минимум до 2029 года.



