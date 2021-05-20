Школьник хотел подарить отцу водительское удостоверение, но его обманули

Источник материала: Onliner

В апреле этого года в приложении Instagram 17-летний школьник из Борисова нашел объявление с текстом: «Делаем права». Парень решил сделать подарок своему отцу, лишенному права управления: восстановить его водительское удостоверение. Думал сделать все по-честному, но его обманули.

Как сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина, в мессенджере школьник списался с мужчиной, в бизнес-аккаунте которого было указано: «Оформление прав без сдачи экзаменов. Снимаем лишение прав досрочно». Этот человек пояснил, что документы будут официально восстанавливаться в ГАИ, указал срок выполнения услуги и стоимость.

— Парень перевел 230 рублей на банковскую карту и предоставил личные данные отца. После этого злоумышленник выслал фото водительского удостоверения и сообщил, что документ в ГАИ, но необходимо внести еще доплату, — рассказала представитель Следственного комитета. — В общей сложности доверчивый школьник в несколько этапов перечислил мужчине 1150 рублей, оплатив, помимо якобы восстановления удостоверения, услуги курьера, медицинскую справку. Когда же курьер не доставил подарок адресату, молодой человек написал злоумышленнику, но в итоге был заблокирован. Школьник понял, что лишился своих накоплений, и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

По данному факту Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса («Мошенничество»).

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Потерпевший допрошен, осмотрена его переписка, скриншоты приобщены к материалам дела. Расследование продолжается, — добавили в СК.

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