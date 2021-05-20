«Закрытие TUT.BY – это безумие. Белорусов отдают в российское информационное поле»

Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Возможно, власти будут пытаться провести рейдерский захват TUT.BY»





Фото: tut.by

«Думаю, власти будут пытаться провести рейдерский захват TUT.BY, сменить его собственников на более лояльных людей. Будут пытаться вынудить акционеров пойти на этот шаг из-за угрозы уголовного преследования сотрудников. Возможно логика в этом, а не в том, чтобы тотально зачистить информационное поле», – сказал Егоров.

«В независимых медиа и, в частности, в TUT.BY власти видят долгосрочную угрозу, которая поддерживает уровень неудовлетворенности белорусского общества происходящим в стране. Благодаря им белорусские граждане получают адекватную информацию о ситуации. Тем временем борьба перешла в информационную плоскость», – отметил Егоров.

«Власти чувствуют, что следующая избирательная кампания может быть не менее сложной для них, чем предыдущая. Но если смотреть на ситуацию с точки зрения национальных интересов, то атака на TUT.BY – это, конечно, безумие. При его уничтожении аудитория, конечно, не перейдет на государственные медиа, а уйдет в соцсети и частично на российские медиа. То есть это подрыв информационной безопасности страны. Белорусов фактически отдают в другое информационное поле, которое далеко не всегда дружественно Беларуси. Поэтому это достаточно безумный шаг», – считает Егоров.

«Думаю, все резиденты ПВТ сейчас глубоко задумались: тоже самое может произойти с ними», – полагает Егоров.

«В этих условиях никто не может чувствовать себя спокойно. Но поскольку та сторона отмечается нерациональностью в действиях, трудно прогнозировать, как она будет действовать дальше», – сказал Егоров.

«Мы находимся на середине политического террора в стране»





Фото: euroradio.pl

«А именно: изоляцией организаторов и участников протестов, устранением открытых угроз, которые могли привести к свержению режима Лукашенко. В тот момент у системы могло не хватить сил на уничтожение такого большого холдинга. К тому же это могло мобилизировать дополнительную часть общества к участию в протестах. А после решения первоочередных задач появилось время на зачистку альтернативных субъектов, которые могут способствовать информационному и идеологическому ослаблению режима», – сказал Усов.

«Не думаю, что перетекание аудитории туда будет масштабным. Телеграм-каналы не в состоянии заменить информационный портал: качество и систематизированность информации позволяет вдолгую воздействовать на огромную аудиторию. А вообще режим не сильно думает о последствиях: все, что не способствует укреплению системы, он рассматривается как вражеское», – считает Усов.

«Скорее всего, после TUT.BY они могут замахнуться на уничтожение всех маломальски значимых СМИ – например «Нашай Нівы» и «Народной Воли». В период войны полутонов уже нет, все делится на черное и белое», – не исключает Усов.

«Сначала была силовая зачистка протестов (в том числе с убийствами), теперь идет институциональная зачистка информационного и идеологического пространства. Третьим этапом может стать социальный террор. В том числе в виде принуждения доносительства на всех возможных уровнях и подавлении любого инакомыслия – вплоть до бытового уровня», – сказал Усов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Закрытие TUT.BY – это безумие. Белорусов отдают в российское информационное поле» «Мы находимся на середине политического террора в стране», - отмечает эксперт.

19 мая ситуация вокруг портала TUT.BY оставалась крайне напряженной. Часть сотрудников компании находились на Окрестина, часть после допросов была отпущена, местонахождение вдовы Юрия Зиссераоставалось неизвестным.Ранее в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Тут Бай Медиа» по неуплате налогов силовики пришли с обысками в офис портала и домой к его сотрудникам, Министерство информации ограничило доступ к tut.by.поинтересовался у экспертов: какого развития ситуации и возможных последствий они ожидают?Старший аналитик Центра европейской трансформациив комментарииотметил, что на учредителей ООО «Тут Бай Медиа» могут давить с целью смены собственника.Вместе с тем он не исключает и последнего.По мнению политолога, зачистка информационного поля может быть обусловлена, в том числе, приближением нового политического сезона – местных выборов и референдума.Он добавил, что закрытие TUT.BY также скажется на Парке высоких технологий (ПВТ), резидентом которого был портал, обвиняемый теперь в уклонении от уплаты налогов.Как власти поступят с другими независимыми СМИ?Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава)в комментарииотметил, что TUT.BY не атаковали до нынешнего момента, т.к. при определенном параличе бюрократической системы власти занимались другими более приоритетными задачами.Не вернется ли болезненным бумерангом для власти закрытие TUT.BY в виде роста аудитории телеграм-каналов, отличающихся радикальностью?Как дальше власти будут вести себя по отношению к другим независимым медиа?По его мнению, «мы находимся на середине политического террора в стране».