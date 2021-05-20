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«Закрытие TUT.BY – это безумие. Белорусов отдают в российское информационное поле»

20.05.2021 13:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Закрытие TUT.BY – это безумие. Белорусов отдают в российское информационное поле»
Иллюстративное фото
Какое будущее ждет TUT.BY – рейдерский захват или окончательное закрытие?

19 мая ситуация вокруг портала TUT.BY оставалась крайне напряженной. Часть сотрудников компании находились на Окрестина, часть после допросов была отпущена, местонахождение вдовы Юрия Зиссера Юлии Чернявской оставалось неизвестным.

Ранее в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Тут Бай Медиа» по неуплате налогов силовики пришли с обысками в офис портала и домой к его сотрудникам, Министерство информации ограничило доступ к tut.by.

UDF поинтересовался у экспертов: какого развития ситуации и возможных последствий они ожидают?

«Возможно, власти будут пытаться провести рейдерский захват TUT.BY»



Старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров в комментарии UDF отметил, что на учредителей ООО «Тут Бай Медиа» могут давить с целью смены собственника.

«Закрытие TUT.BY – это безумие. Белорусов отдают в российское информационное поле»

Фото: tut.by

«Думаю, власти будут пытаться провести рейдерский захват TUT.BY, сменить его собственников на более лояльных людей. Будут пытаться вынудить акционеров пойти на этот шаг из-за угрозы уголовного преследования сотрудников. Возможно логика в этом, а не в том, чтобы тотально зачистить информационное поле», – сказал Егоров.


Вместе с тем он не исключает и последнего.

«В независимых медиа и, в частности, в TUT.BY власти видят долгосрочную угрозу, которая поддерживает уровень неудовлетворенности белорусского общества происходящим в стране. Благодаря им белорусские граждане получают адекватную информацию о ситуации. Тем временем борьба перешла в информационную плоскость», – отметил Егоров.


По мнению политолога, зачистка информационного поля может быть обусловлена, в том числе, приближением нового политического сезона – местных выборов и референдума.

«Власти чувствуют, что следующая избирательная кампания может быть не менее сложной для них, чем предыдущая. Но если смотреть на ситуацию с точки зрения национальных интересов, то атака на TUT.BY – это, конечно, безумие. При его уничтожении аудитория, конечно, не перейдет на государственные медиа, а уйдет в соцсети и частично на российские медиа. То есть это подрыв информационной безопасности страны. Белорусов фактически отдают в другое информационное поле, которое далеко не всегда дружественно Беларуси. Поэтому это достаточно безумный шаг», – считает Егоров.


Он добавил, что закрытие TUT.BY также скажется на Парке высоких технологий (ПВТ), резидентом которого был портал, обвиняемый теперь в уклонении от уплаты налогов.

«Думаю, все резиденты ПВТ сейчас глубоко задумались: тоже самое может произойти с ними», – полагает Егоров.


Как власти поступят с другими независимыми СМИ?

«В этих условиях никто не может чувствовать себя спокойно. Но поскольку та сторона отмечается нерациональностью в действиях, трудно прогнозировать, как она будет действовать дальше», – сказал Егоров.


«Мы находимся на середине политического террора в стране»



Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF отметил, что TUT.BY не атаковали до нынешнего момента, т.к. при определенном параличе бюрократической системы власти занимались другими более приоритетными задачами.

«Закрытие TUT.BY – это безумие. Белорусов отдают в российское информационное поле»

Фото: euroradio.pl

«А именно: изоляцией организаторов и участников протестов, устранением открытых угроз, которые могли привести к свержению режима Лукашенко. В тот момент у системы могло не хватить сил на уничтожение такого большого холдинга. К тому же это могло мобилизировать дополнительную часть общества к участию в протестах. А после решения первоочередных задач появилось время на зачистку альтернативных субъектов, которые могут способствовать информационному и идеологическому ослаблению режима», – сказал Усов.


Не вернется ли болезненным бумерангом для власти закрытие TUT.BY в виде роста аудитории телеграм-каналов, отличающихся радикальностью?

«Не думаю, что перетекание аудитории туда будет масштабным. Телеграм-каналы не в состоянии заменить информационный портал: качество и систематизированность информации позволяет вдолгую воздействовать на огромную аудиторию. А вообще режим не сильно думает о последствиях: все, что не способствует укреплению системы, он рассматривается как вражеское», – считает Усов.


Как дальше власти будут вести себя по отношению к другим независимым медиа?

«Скорее всего, после TUT.BY они могут замахнуться на уничтожение всех маломальски значимых СМИ – например «Нашай Нівы» и «Народной Воли». В период войны полутонов уже нет, все делится на черное и белое», – не исключает Усов.


По его мнению, «мы находимся на середине политического террора в стране».

«Сначала была силовая зачистка протестов (в том числе с убийствами), теперь идет институциональная зачистка информационного и идеологического пространства. Третьим этапом может стать социальный террор. В том числе в виде принуждения доносительства на всех возможных уровнях и подавлении любого инакомыслия – вплоть до бытового уровня», – сказал Усов.
 
 
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«Мы находимся на середине политического террора в стране», - отмечает эксперт.
 
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