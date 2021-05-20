Источник материала: UDF



Слева направо: Александра Квиткевич, Анна Руденко, Вадим Трусов, Сергей Балай

Анна Руденко, редактор Tut.by:

Вадим Трусов, бизнес-аналитик Tut.by:

Морально к обыску и дальнейшему опросу в ДФР я был готов. Но моральная готовность до того, как к тебе пришли, и когда к тебе приходят — разные вещи. Это было неожиданно. Я был уверен, что если они придут, то они придут по месту прописки у мамы и у меня будет время ахнуть, сесть в такси и умчаться в аэропорт. То, что они приехали на дачу, меня немного обескуражило.

Александра Квиткевич, журналист отдела финансов Tut.by:

Сергей Балай, редактор фотоотдела Tut.by:

Сразу был очень короткий быстрый шок, а потом пришло понимание, что нужно что-то делать по работе. Была абсолютная путаница, так как офис закрыт, руководящие позиции обыскивали, и нужно просто было делать свою работу. Я отправил фотографа к офису, ее в итоге задержали.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотрудники TUT.BY: «Мы были готовы к атаке, но не к погрому» Последний призрак либерализма в Беларуси был убит абсолютно полностью.