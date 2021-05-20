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Евродепутаты: «Режим Лукашенко должен прекратить преследование независимых СМИ»

20.05.2021 13:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Группа евродепутатов выступила с совместным заявлением в связи с репрессиями в отношении новостного портала tut.by, призвав режим Лукашенко прекратить «позорное преследование независимых» медиа.

«Мы решительно осуждаем неослабевающие репрессии режима Александра Лукашенко против независимых СМИ», — заявили глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь и спецдокладчик ЕП по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс, передает БелаПАН.

«Власти совершили рейд на редакцию TUT.by и ее региональные отделения, обыски в домах у сотрудников и возбудили уголовное дело по надуманным основаниям уклонения от уплаты налогов. Кроме того, по запросу генерального прокурора Министерство информации заблокировало сайт портала, сославшись на предполагаемые нарушения весьма спорного закона о СМИ», — отмечается в заявлении.

«К сожалению, эти последние шокирующие события не вызывают удивления, — подчеркивается в заявлении. — Режим Лукашенко уже лишил TUT.by статуса СМИ и безжалостно штрафовал, заключал в тюрьму и преследовал его журналистов. Теперь, похоже, он намерен использовать налоговое законодательство в качестве предлога для начала еще одной злонамеренной атаки, направленной на то, чтобы заставить замолчать TUT.by, чьим фактическим «проступком» в глазах режима, по-видимому, является его объективные сообщения о прошлогодних фальсификациях на выборах и о тяжелом положении, в которое Александр Лукашенко поставил страну».

Бедронь и Ауштрявичюс призвали белорусские власти разблокировать сайт TUT.by и немедленно освободить всех задержанных журналистов и сотрудников портала.

«Режим должен прекратить позорное преследование независимых СМИ и выполнить свои международные обязательства по уважению прав человека и основных свобод, включая свободу СМИ и свободу выражения мнений, — говорится в заявлении. — Кроме того, мы настоятельно призываем ЕС немедленно приступить к четвертому пакету санкций, направленных против должностных лиц, которые принимают участие или являются соучастниками фальсификаций на выборах и последующих нарушений прав человека в Беларуси, а также компаний, поддерживающих Александра Лукашенко и его режим».

 
 
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Группа евродепутатов выступила с совместным заявлением в связи с репрессиями в отношении новостного портала tut.by, призвав режим Лукашенко прекратить «позорное ...
 
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