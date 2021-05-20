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Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2021 года составил 21,9%

20.05.2021 13:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2021 года значительно вырос, составив 21,9%, что на 3,7 процентного пункта (п. п.) больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Такие данные опубликовала в четверг Национальная служба статистики Грузии, передает ТАСС.

По ее данным, особенно много людей, не имеющих работы, проживают в городах. В первые три месяца 23,6% городских жителей были безработными, что на 5,7 п. п. больше по сравнению с данными за 2020 год. Уровень безработицы в селах составил 19,3% (на 0,4 п. п. меньше, чем в прошлом году).

В январе, феврале и марте вырос и традиционно высокий уровень безработицы среди мужского населения. В первом квартале 24,1% мужчин были безработными, что на 3,3 п. п. больше по сравнению с данными за 2020 год. Уровень безработицы среди женщин составил 19% (на 4 п. п. больше).

По данным Национальной службы статистики, в первом квартале текущего года сократился уровень наемных работников по сравнению с самозанятыми. В первые три месяца число наемных работников от общего числа трудоустроенного населения составило 69,4%, что на 1,2 п. п. меньше по сравнению с показателями за 2020 год. Что касается самозанятых, то в первом квартале таких оказалось 30,6% (на 1,2 п. п. больше, чем в прошлом году).

 
 
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Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2021 года значительно вырос, составив 21,9%, что на 3,7 процентного пункта (п. п.) больше по сравнению с аналогичным...
 
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