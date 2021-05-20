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Fitch подтвердило рейтинги госбанков Беларуси на уровне "В" с "негативным" прогнозом

20.05.2021 13:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) трех государственных банков - Беларусбанка, Белинвестбанка и Банка развития на уровне "B" с "негативным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Принадлежащие государству Беларусбанк, Белинвестбанк и Банк развития зависят от потенциальной поддержки со стороны правительства, в случае необходимости. "Негативный" прогноз по рейтингам банков отражает потенциально слабое финансовое положение государства, что снижает его способность оказывать поддержку банкам. Внешняя позиция Беларуси остается напряженной после резкого падения валютных резервов в третьем квартале 2020 года, а государственные выплаты в инвалюте являются высокими. Это может ограничить финансовую гибкость властей в предоставлении поддержки, в случае необходимости", - отмечается в пресс-релизе.

В то же время эксперты агентства отмечают, что склонность официальных органов к поддержке госбанков остается высокой, учитывая их системную важность на финансовом рынке, передает Интерфакс-Запад.

Fitch Ratings пересмотрело прогноз рейтингов белорусских госбанков на "негативный" в ноябре прошлого года вслед за ухудшением прогноза суверенного рейтинга Беларуси на фоне оттока депозитов населения, спровоцированного политическим кризисом.

В пресс-релизе отмечается, что значительный объем обязательств трех госбанков на уровне $10,5 млрд при золотовалютных резервах Беларуси в размере $7,3 млрд могут затруднить их поддержку со стороны государства, в случае реализации сценария глубокого стресса. При этом, хотя в Беларусбанке и Белинвестбанке отмечались колебания объема депозитов во втором полугодии 2020 года, влияние этого процесса на депозитную базу и ликвидность банков было сдержанным, с учетом системной значимости банков и высокой доли (35-40%) безотзывных депозитов.

Как сообщалось, на прошлой неделе Fitch Ratings подтвердило суверенный рейтинг Беларуси в иностранной валюте на уровне "B" с "негативным" прогнозом, отметив сохранение политической напряженности и слабые перспективы экономического роста.

"Рейтинг Беларуси отражает, с одной стороны, высокий доход на душу населения, улучшение проводимой экономической политики, а также хорошую историю погашения долга, и, с другой стороны, низкие валютные резервы, сдержанные перспективы роста, высокую подверженность госдолга валютным рискам, слабый банковский сектор, высокую внешнюю задолженность и слабые индикаторы качества управления по сравнению со странами с сопоставимыми рейтингами. "Негативный" прогноз учитывает уязвимость, усилившуюся ввиду политического кризиса в поствыборный период, которая обусловливает риски для макроэкономической и финансовой стабильности", - говорилось в пресс-релизе агентства.

При этом в части ожидаемой экономической политики властей эксперты агентства исходят из приоритета макроэкономической стабильности.

 
 
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) трех государственных банков - Беларусбанка, Белинвестбанка...
 
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