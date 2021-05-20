TUT.BY рассказывает о людях, которым дали срок по пять и более лет после августа-2020. Текст основан на информации лишенного регистрации правозащитного центра «Весна». После череды задержаний 2020 года началась череда судебных процессов над теми, кто стал обвиняемыми по уголовным делам. Может показаться, что два-три года — максимум для «обычного» человека, который не был публичной фигурой протеста. На самом деле это не так.рассказывает о людях, которым дали срок по пять и более лет после августа-2020. Текст основан на информации лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».





Всего получивших от пяти лет на 17 мая 2021 года журналисты насчитали как минимум 62 человека. Среди них один получил пять лет «домашней химии» и один — пять лет «химии». Также не все из более 60 осужденных на большие сроки признаны политзаключенными.





В этом тексте - фамилии тех, кто признан политзаключенным, а также самые яркие и запомнившиеся истории осужденных.





Указанные статьи относятся к Уголовному кодексу Республики Беларусь.





От пяти до шести лет колонии. Среди осужденных — подросток и семья с двумя детьми

Судья Марина Запасник отправила Виктора Борушко на пять лет в колонию строгого режима. За «нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику ОМОНа» Виктора судили по ст. 147 (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Потерпевший заявил, что Виктор нанес ему удар, который привел к перелому ноги. Борушко свою вину не признал.





На свободе Виктора ждут жена Наталья и ее сын Денис от первого брака. Мальчика политзаключенный растил как родного. Женщине было сложно объяснить ребенку, куда пропал папа. «Показала сыну наименее страшный снимок, где видно лишь пару синяков на лице, — рассказывала нам Наталья. — И объяснила, что папа попал в автомобильную аварию, но он жив и сейчас лечится в больнице».





Еще один осужденный на пять лет — Никита Золотарев. На момент задержания ему было 16 лет, поэтому его отправили в воспитательную колонию. Виновным парня признали по трем статьям: 293 (Массовые беспорядки), 295−3 (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) и 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).





Недавно Никите исполнилось 17. Его отец рассказал изданию «Сильные новости», что парень болен эпилепсией, принимает препараты:





— Суть в том, что лекарство должно накапливаться в организме. Если пропустить несколько дней, нет накопления — у него начинается изменение личности, он уже не контролирует себя. Мне звонят из других стран: «Если бы у нас посадили такого ребенка в тюрьму, правительство подало бы в отставку. Так не бывает!» Его нужно лечить, положить в больницу, но это никому не нужно.





За насилие в отношении милиционера (ст. 364) на пять лет осудили Сергея Верещагина. Гомельчанина отправили в колонию общего режима. Его задержали силовики вечером 12 августа дома. При этом, по их словам, Верещагин ударил одного из них и попал ногой в глаз.





Сам Сергей был сильно избит после своего задержания: «14 августа, через два дня после задержания Верещагина, к нему попала адвокат — и состояние подзащитного ее ужаснуло. Защитник настояла на том, что Сергею нужна медицинская помощь. Его отвезли в областную больницу, осмотрели. Среди диагнозов, которые поставили тогда врачи, были закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные гематомы и ушибы — в том числе грудной клетки, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, височных областей», писали мы.





Доверенному лицу Светланы Тихановской Антонине Коноваловой дали 5,5 года колонии за массовые беспорядки (ст. 293). Ее мужу Сергею Ярошевичу тоже дали 5,5 года колонии (но строгого режима) за подготовку к организации массовых беспорядков и обучению для них лиц (ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293, ч. 3 ст. 293). Он также поддерживал проект «Страна для жизни».





У пары двое детей: 6-летний Ваня и 4-летняя Настя. Сейчас они живут с бабушкой, она была вынуждена уехать за границу.





— Дети видели два обыска, никто не церемонился, к нам за город, где были внуки, приехали вооруженные люди. Мы решили не рассказывать все детям, недооценили, что наш 6-летний Ванечка услышал разговоры и сам уже все понял. Сейчас они знают, что с родителями, очень по ним скучают, — делилась с нами мать Антонины Коноваловой.





Пять лет получил Александр Раентов, которого вместе с сестрой силовики грубо вытаскивали из троллейбуса после женского марша. Мужчину признали виновным в сопротивлении сотрудникам милиции, активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 и ч. 2 ст. 363). На суде звучало, что потерпевшие бойцы ОМОНа не брали больничные листы.





Кроме этого, Алексей Мельников (Участие в массовых беспорядках, ч. 2 ст. 293), Андрей Хренков, Владимир Кацкель, Сергей Раткевич и Алексей Драб (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел — ст. 364) осуждены на 5 лет колонии.





Сразу по трем статьям (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, Грабеж — ч. 1 ст. 342, ст. 364 и ч. 2 ст. 206) осудили Владимира Жихаря — тоже дали 5 лет лишения свободы. В похожей ситуации оказался Иван Зенко.





Столько же, но в колонии усиленного режима, получил Никита Харлович (Незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, Подготовка к участию в массовых беспорядках — ч. 1 ст. 295−3, ст. 13 и ч. 2 ст. 293), Евгений Люцкин (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, Оскорбление президента Республики Беларусь, Насилие либо угроза в отношении должностного лица — ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 368 и ч. 1 ст. 366) и член инициативной группы Тихановской Руслан Парфенов (участие в массовых беспорядках — ч. 2 ст. 293).





Активист Витольд Ашурок (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них — ч. 1 ст. 342) получил 5,5 года колонии, Андрей Севертока (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел — ст. 364) столько же — уже в колонии строгого режима.





По 6 лет лишения свободы. В том числе активистке движения «Матери 328»

В предвыборной кампании Татьяна Каневская была доверенным лицом Светланы Тихановской и собирала за нее подписи. Однако и до этого женщина была известна: она активистка движения «Матери 328». Его цель — либерализация антинаркотической статьи 328 Уголовного кодекса, а также пересмотр дел по ней.





Когда-то сама Татьяна узнала, как это — быть мамой осужденного по известной 328-й статье за наркотики. Сыну женщины Александру дали в 2016-м 8 лет, но из-за изменения законодательства его срок уменьшился — и парень вышел в 2019-м.





Задержали Каневскую еще до выборов, у нее дома прошел обыск. Она признана виновной по ч. 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках) и осуждена на 6 лет колонии общего режима.





У Татьяны четверо сыновей — Георгий, Дмитрий, Алексей и Александр. Младшему из них всего 12 лет. В отношении Дмитрия в феврале было возбуждено уголовное дело, молодому человеку вменяют разжигание социальной вражды и розни.





Минчанина Алексея Санчука задержали в ноябре 2020-го на репетиции группы барабанщиков «Требуем разойтись». Ранее они участвовали в акциях протеста. За это музыканты еще в октябре отсидели «сутки» и вышли на свободу, но Алексею предъявили обвинение по уголовному делу.





Судили Санчука по нескольким статьям: ч. 1 ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок), ч. 3 ст. 293 (Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках) и ст. 13 ч. 2 арт. 293 (Подготовка к участию в массовых беспорядках).





В мае 2021-го судья Татьяна Пирожникова отправила Санчука на 6,5 года в колонию усиленного режима. На процессе Алексей признал вину только в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342).





Санчук занимался сборкой мебели, музыка была его хобби. На свободе его ждут жена и 8-летняя дочь.





— У Леши была подготовлена речь для последнего слова, но после выступления прокурора он так растерялся, что толком даже ничего не сказал. Просил не разлучать его с женой и дочкой, ей 8 лет, и она уже все понимает, даже поддерживает меня, говорит, что наш папа герой, он выйдет на свободу и все у нас будет хорошо, — рассказывала супруга Алексея.





В октябре 2020-го мы писали об истории, когда водитель BMW Дмитрий Давдюк на дороге избил мужчину с БЧБ-флагом. Позже он утверждал, что причиной послужила дорожная ситуация и что флаг здесь ни при чем. Также водитель принес извинения избитому парню.





Однако этим дело не кончилось. Через некоторое время ОМОН задержал нескольких мужчин, которые якобы решили проучить водителя BMW и проколоть шины его автомобиля. Так минчанин Юрий Сергей оказался на скамье подсудимых, его обвиняли по ч. 1 ст. 13, ч. 3 ст. 339 (Подготовка к совершению злостного хулиганства), ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 218 (Подготовка к умышленному уничтожению либо повреждению имущества), ч. 3 ст. 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) — по факту выявленных при обыске предметов.





По тому же делу вместе с Юрием Сергеем проходил Кирилл Казей (но ему дали 7 лет). В суде потерпевший Дмитрий Давдюк сказал, что и Юрия, и Кирилла видит впервые в жизни.





Сергей Спарыш еще до выборов узнал, что его обвиняют по ч. 1 ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) — из-за событий 29 мая в Активист партии «Народная грамада»еще до выборов узнал, что его обвиняют по ч. 1 ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) — из-за событий 29 мая в Гродно . Весной 2021 года Спарыша обвинили также по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 (Подготовка к участию в массовых мероприятиях), ч. 3 ст. 293 (Обучение лиц для участия в массовых беспорядках). Уже в мае стал известен приговор — 6 лет колонии усиленного режима.





Шесть лет получил член команды YouTube-канала «Страна для жизни» Александр Аранович (ст. 342 и ч. 2 ст. 293), на столько же в колонию усиленного режима отправили членов инициативной группы Светланы Тихановской Александра Шабалина и Дмитрия Ивашкова. Еще одно доверенное лицо Светланы Тихановской Юрий Власов сужден на 6,5 года колонии усиленного режима. Последние трое обвинялись по ч. 1 ст. 293 (Организация массовых беспорядков).





«Пинское дело»: фигуранты, которым дали от 5,5 до 6,5 года

Все фигуранты «пинского дела» проходили по ч. 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках). Обвинение выросло из протестов в ночь с 9 на 10 августа 2020 года. Напомним, тогда произошло столкновение демонстрантов с милицией возле здания Пинского горисполкома. В народе произошедшее прозвали «пинской бойней».





Суд над задержанными по делу завершился 30 апреля. Потерпевшими выступили более сотни милиционеров и чиновников. Все обвиняемые - их было 14 — получили приличные сроки - от 5,5 до 6,5 года.





На 5,5 года в колонию усиленного режима отправили 19-летнего Олега Рубца, 20-летних Вячеслава Шелемета и Дэвида Мостицкого.





По шесть лет колонии усиленного режима получили 36-летний Роман Багновец, 31-летний Егор Гунько, 20-летний Даниил Богнат, 28-летний Сергей Леженко, 35-летний Вячеслав Рогащук, 37-летний Игорь Соловей, 32-летний Артур Халимончик и 43-летний Станислав Михайлов.





У 35-летнего Александра Терешко впереди 6,5 года колонии усиленного режима. Столько же ждет мужа и жену Сергея и Елену Мовшук (женщину - в колонии общего режима). 44-летняя Елена - многодетная мать. С момента задержания до суда она восемь месяцев находилась под стражей. До оглашения приговора 42-летний Сергей был единственным, кому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.





Супруги воспитывают двоих несовершеннолетних дочерей, им 10 и 5 лет. Сперва, еще в сентябре, в приют забрали 10-летнюю Ангелину (Сергей - не родной отец девочки), но позже ее отдали под опеку крестной. Пятилетняя Карина же до суда жила с Сергеем. Ее тоже готовы взять под опеку знакомые семьи. Пока же она живет со старшей дочерью Елены. Сейчас пинские правозащитники решают этот вопрос.





Во время суда, когда прокурор попросил назначить Елене 6 лет лишения свободы, она написала в тетради слова: «Я повешусь» — и показала из «аквариума» в зал.





Семь лет лишения свободы: четверо мужчин, признанных политзаключенными

Сразу по двум статьям обвиняли Владимира Гороха из Новогрудка — по ч. 1 ст. 293 (Организация массовых беспорядков) и 1 год по ст. 368 (Оскорбление Президента Республики Беларусь). Путем частичного сложения наказание составило 7 лет в колонии усиленного режима.





Один из тех, кому дали семь лет колонии усиленного режима — Кирилл Казей, проходящий по одному делу вместе с Юрием Сергеем. Об их ситуации мы уже упоминали выше.





Такое же наказание будет отбывать и Дмитрий Дубков. Его задержали дома 13 августа 2020 года. В ночь с 10 на 11 августа Дмитрий присутствовал на акции протеста возле станции метро «Пушкинская». Его попросили перегородить дорогу машиной коммунальной службы, что он и сделал.





Сперва Дмитрию предъявили несколько обвинений, но до суда дошли два и по обоим его признали виновным. Это ч. 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках) и ч. 3 ст. 214 (Кража транспортного средства, совершенная с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения). Срок получился по совокупности наказаний.





Еще один осужденный на семь лет колонии строгого режима - это Дмитрий Кубарев. Согласно обвинению, в период 9−12 августа он призывал людей в интернете и офлайн к активному участию в массовых мероприятиях. Дмитрия признали виновным, его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 293 (Организация массовых беспорядков).





По десять лет колонии усиленного режима Александру Троцкому и Александру Кордюкову

Геннадия Шутова посмертно признали виновным без назначения наказания в сопротивлении с применением насилия. Такой приговор огласили 25 февраля 2021 года в Бресте. Погибшего во время протестов в Бресте посмертно признали виновным без назначения наказания в сопротивлении с применением насилия. Такой приговор огласили 25 февраля 2021 года в Бресте.





Его друга Александра Кордюкова, который видел смертельное ранение друга, признали виновным в том же, но дополнительно — еще и в покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Судья суда Брестской области Светлана Кременевская назначила мужчине 10 лет колонии усиленного режима.





По версии обвинения, Шутов и Кордюков напали на военнослужащих сил специальных операций. Потерпевшие отказались предъявлять иски к обвиняемым о возмещении вреда.





Еще один громкий приговор вынесен Александру Троцкому. Его жена Ирина узнала ночью 12 августа: муж в 5-й клинической больнице с черепно-мозговой травмой и глухотой. Оказалось, машину мужчины остановили люди в черном.





После больницы Александр оказался в СИЗО. В суде он говорил: «На меня наставили боевое оружие. Я просто испугался». Выяснилось, что во время протестов в августе прошлого года он провез на капоте сотрудника ГАИ.





Жене Ирине о той ночи рассказывали, что Александра остановили вооруженные люди, их было около 10 человек, и сказали выходить из машины:





— Он не согласился и, услышав, что будут стрелять, уехал. Теперь, по версии следствия, он наехал на ногу милиционера. При задержании в машине выбили стекла, достали мужа из салона и избили. Что было дальше, не знаю.





Сперва в отношении Александра возбудили уголовное дело по ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), позже его переквалифицировали на ч. 1 ст. 14 (Покушение на преступление) и ст. 362 (Убийство сотрудника органов внутренних дел). Мужчине грозило до 25 лет лишения свободы.





Минский городской суд 5 марта озвучил приговор для Александра - 10 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Кроме этого, осужденный должен выплатить 10 тысяч рублей компенсации морального и материального вреда потерпевшему сотруднику ГАИ.





На свободе Александра ждут, кроме жены, трое детей. Младшая дочь — несовершеннолетняя. У мужчины есть высшее образование, он учредитель и директор фирмы, ранее занимал руководящие должности в банке и крупном автодилерском центре. Не был судим.





За «госизмену». 18 лет колонии Денису Ураду

Экс-капитан Генштаба Денис Урад, о котором впервые рассказали в фильме ОНТ «Манкурты», получил 18 лет в колонии строгого режима за «госизмену» (ч. 2 ст. 356). Как сообщали по гостелевидению, Урад сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны и отправил этот снимок «польскому телеграм-каналу».





Суд прошел в закрытом режиме, причем приговор не подлежит обжалованию. Дениса Урада лишили звания, а также признали политическим заключенным.





Денису Ураду 29 лет, его родина — поселок Россоны на Витебщине. Семь лет назад он окончил Военную академию и распределился на службу в Генеральный штаб.





Жена осужденного Ирина говорила, что в их семье обсуждали политическую ситуацию, «все надеялись на перемены»:





— Возможно, сейчас мы за это и пострадали. Денис, конечно, знал, что происходит в стране, по работе видел секретные документы. Думаю, он просто не выдержал, возможно, сделал это на эмоциях (отправил снимок документа в телеграм-канал. — Прим. TUT.BY). Денис считал, что армия не должна воевать со своим народом, наоборот, армия должна свой народ защищать, а не идти против него.





На днях было оглашено еще несколько приговоров, которые не вошли в эту статью.





Сергея Капанца осудили на 5,5 лет колонии усиленного режима . Приговор выносила печально известная судья Виктория Шабуня Члена инициативной группы Виктора Бабарико. Приговор выносила печально известная



