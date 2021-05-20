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Источник: нулевую ставку на ввоз электрокаров продлять не будут. Она действует до 31 декабря
Источник материала: Onliner
В настоящее время в странах ЕАЭС действует нулевая ставка на ввоз электрокаров. Когда принималось решение об обнулении пошлин,
Белорусские продавцы уже отмечают повышенный спрос на EV
У потенциальных покупателей электрокаров уже начался «электрохапун».
— В связи с ожиданием подорожания электрокаров, в последнее время в России и Беларуси вырос спрос на доставку EV из США. Все хотят успеть привезти машину до возвращения таможенных пошлин. Наблюдается дефицит контейнеров. Если раньше доставка машины из США занимала два месяца, то сейчас может занимать три, — рассказал Onliner представитель компании, занимающейся доставкой электромобилей в Беларусь.
А что случилось?
Ни одна страна не предложила продлить льготный режим, поэтому с 2022 года вновь будет установлена пошлина 15%, пишет «
По данным
Реакция Nissan
Компания Nissan негативно отреагировала на то, что нулевую ставку не планируют продлять. По мнению японского производителя, время действия нулевой ставки оказалось недостаточным для развития рынка электрокаров в регионе. В Nissan подчеркнули, что производители автомобилей еще не успели адаптировать планы по запуску продаж в новых условиях.
«Мы опять можем вернуться к ситуации, когда количество электромобилей на дорогах РФ будет увеличиваться в основном за счет б/у автомобилей с не самыми лучшими характеристиками», — предупредили в компании.
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В настоящее время в странах ЕАЭС действует нулевая ставка на ввоз электрокаров. Когда принималось решение об обнулении пошлин, говорилось, что нововведение будет...
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