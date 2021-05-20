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Источник: нулевую ставку на ввоз электрокаров продлять не будут. Она действует до 31 декабря

20.05.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В настоящее время в странах ЕАЭС действует нулевая ставка на ввоз электрокаров. Когда принималось решение об обнулении пошлин, говорилось, что нововведение будет действовать по 31 декабря 2021 года включительно и применяться при импорте электромобилей в ЕАЭС как юридическими, так и физическими лицами. Похоже, продлять «акцию» не будут. 

Белорусские продавцы уже отмечают повышенный спрос на EV

У потенциальных покупателей электрокаров уже начался «электрохапун».

В связи с ожиданием подорожания электрокаров, в последнее время в России и Беларуси вырос спрос на доставку EV из США. Все хотят успеть привезти машину до возвращения таможенных пошлин. Наблюдается дефицит контейнеров. Если раньше доставка машины из США занимала два месяца, то сейчас может занимать три, — рассказал Onliner представитель компании, занимающейся доставкой электромобилей в Беларусь.

А что случилось?

Ни одна страна не предложила продлить льготный режим, поэтому с 2022 года вновь будет установлена пошлина 15%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект изменений в единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и единый таможенный тариф союза.

По данным РБК, в Минпромторг РФ никто не обращался с предложением продлить льготные условия. Там пояснили, что они были введены по инициативе Беларуси на временной основе. При этом в Минэкономики РФ обратились представители Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и попросили продлить нулевую пошлину до 2024 года. В ассоциации увидели в действиях комиссии противоречие между желанием поддержать рынок электромобилей и повышением пошлины.

Реакция Nissan

Компания Nissan негативно отреагировала на то, что нулевую ставку не планируют продлять. По мнению японского производителя, время действия нулевой ставки оказалось недостаточным для развития рынка электрокаров в регионе. В Nissan подчеркнули, что производители автомобилей еще не успели адаптировать планы по запуску продаж в новых условиях.

«Мы опять можем вернуться к ситуации, когда количество электромобилей на дорогах РФ будет увеличиваться в основном за счет б/у автомобилей с не самыми лучшими характеристиками», — предупредили в компании.

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В настоящее время в странах ЕАЭС действует нулевая ставка на ввоз электрокаров. Когда принималось решение об обнулении пошлин, говорилось, что нововведение будет...
 
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