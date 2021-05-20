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В ПА ОБСЕ осудили преследование журналистов в Беларуси

20.05.2021 14:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Руководство генерального комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам осудило преследование журналистов в Беларуси.

В ПА ОБСЕ осудили преследование журналистов в Беларуси

Соответствующее совместное заявление председателя комитета Кириакоса Хаджиани (Кипр), его заместителя Михаэля Георга Линка (Германия) и докладчика комитета Кари Хенриксена (Норвегия) распространила пресс-служба ПА ОБСЕ.

«Мы очень обеспокоены решением белорусских властей не только заблокировать сайт TUT.by, но и изъять оборудование, документы и мобильные телефоны, — говорится в заявлении. — Мы понимаем, что такие действия были предприняты в ответ на предполагаемые нарушения закона, но такая мера является крайней и свидетельствует о быстро ухудшающейся ситуации со свободой СМИ в Беларуси».

Представители ПА ОБСЕ призвали белорусские власти снять блокировку портала и прекратить преследование независимых СМИ в стране.

Утром 18 мая в офисы портала TUT.by и хостинг-провайдера hoster.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК), сообщил в «Фейсбуке» соучредитель портала Кирилл Волошин.

Позже ДФР сообщил, что должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Сайт TUT.by с 18 мая заблокирован. Такое решение приняло Министерство информации на основании уведомления Генпрокуратуры.

Позже стало известно о задержании более десяти сотрудников компании. Кроме того, до сих пор ни близким, ни адвокату неизвестно, где находится вдова основателя TUT.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская.

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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