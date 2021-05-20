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В ПА ОБСЕ осудили преследование журналистов в Беларуси
Источник материала: Навiны
Руководство генерального комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам осудило
Соответствующее совместное заявление председателя комитета Кириакоса Хаджиани (Кипр), его заместителя Михаэля Георга Линка (Германия) и докладчика комитета Кари Хенриксена (Норвегия) распространила пресс-служба ПА ОБСЕ.
«Мы очень обеспокоены решением белорусских властей не только заблокировать сайт TUT.by, но и изъять оборудование, документы и мобильные телефоны, — говорится в заявлении. — Мы понимаем, что такие действия были предприняты в ответ на предполагаемые нарушения закона, но такая мера является крайней и свидетельствует о быстро ухудшающейся ситуации со свободой СМИ в Беларуси».
Представители ПА ОБСЕ призвали белорусские власти снять блокировку портала и прекратить преследование независимых СМИ в стране.
Утром 18 мая в офисы портала TUT.by и хостинг-провайдера hoster.by
Позже ДФР сообщил, что должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА»
Сайт TUT.by с 18 мая
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Руководство генерального комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам осудило преследование журналистов в...
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