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Лукашенко потребовал к 1 августа разобраться «с газпромовским забором в центре Минска»

20.05.2021 14:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко поручил руководству Мингорисполкома к 1 августа внести ему на рассмотрение конкретные решения по долгостроям в Минске.

"Что касается строительной отрасли, были даны конкретные поручения по ее функционированию и завершению строительства ряда объектов, которые находятся на контроле Лукашенко. Особое внимание будет уделено так называемым долгостроям. Задача стоит до 1 августа внести … на рассмотрение конкретные предложения по каждому такому объекту", - сообщил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, которого цитирует БелТА.

В числе наиболее проблемных были названы объект ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в Минске, а также компания "Белпарс" (объект возле Национальной библиотеки).

"Хотелось бы наконец услышать от председателя горисполкома. Мы что, дальше будем терпеть этот газпромовский забор в центре Минска? Они же просили: дайте нам кусок земли, мы хотим построить красивое здание. Где это здание?", - возмутился сегодня пенсионер на совещании.

"По иранскому проекту, или чей там проект… Это проспект Независимости - это лицо не только Минска, но и страны. До каких пор это надо терпеть? Раковское предместье - там объектов немало", - упомянул Лукашенко и другие проекты.

"Нами подготовлен проект указа, касающийся работы с незавершенными объектами. Таких проблемных в городе насчитывается 18. В этом проекте также есть конкретные предложения по разрешению ситуации с такими объектами", - сказал Кухарев, отметив, что речь в том числе идет об изъятии земельных участков.

"Кроме того, рассматривались вопросы, касающиеся развития площадки мотовелозавода. Нами подготовлен проект указа по развитию данной территории… На примере данного завода и площадки "Горизонта" мы будет отрабатывать систему внедрения новых инновационных производств в Минске", - заявил чиновник.

По его словам, "поставлена задача плотно работать по увеличению потребления электроэнергии при отоплении жилья, при строительстве".

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко поручил руководству Мингорисполкома к 1 августа внести ему на рассмотрение конкретные решения по долгостроям в Минске.
 
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