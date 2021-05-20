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Лукашенко поручил КГБ разобраться с «неправильным» освещением крушения Як-130

20.05.2021 14:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня в очередной высказал недовольство в адрес независимых медиа т соцсетей по поводу освещения крушения самолета Як-130 под Барановичами, в результате которого погибли оба пилота, и поручил КГБ найти «мерзавцев».

"К сожалению, как вы заметили, есть у нас и другие люди. Их иначе как мерзавцами не назовешь. Вчера наши средства массовой информации озвучили некоторых из них, постились они, как обычно, на своих этих страницах и так далее. Я попрошу: передайте председателю КГБ - подключитесь и по максимуму установите этих мерзавцев и доложите. Вы поймите, если случится не дай бог беда в стране, говоря языком прошедшей Великой Отечественной войны, это - будущие полицаи, которые будут жечь, убивать, не жалея никого. Мы их должны знать в лицо. Я говорю это откровенно, чтобы в нашем обществе понимали - это мерзавцы", - заявил сегодня Лукашенко.

 
 
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Лукашенко сегодня в очередной высказал недовольство в адрес независимых медиа т соцсетей по поводу освещения крушения самолета Як-130 под Барановичами, в...
 
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