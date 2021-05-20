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"Катапультируйся! Катапультируйся! Прыгай!"

20.05.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси Игорь Голуб прокомментировал первые результаты расследования крушения самолета под Барановичами.

"Катапультируйся! Катапультируйся! Прыгай!"
- По предварительным, первым результатам расшифровки черных ящиков уже достоверно могу сказать: первое – аварийная ситуация произошла в горизонтальном полете самолета Як-130 над аэродромом Барановичи. Экипаж после возникновения аварийной ситуации доложил руководителю полетов об отказе системы управления, что подтверждается материалами объективного контроля черных ящиков. В данной ситуации, согласно требованию руководящих документов, а именно Руководства по летной эксплуатации самолета Як-130, экипаж обязан был покинуть самолет – катапультироваться.  Руководитель полетов не менее 10 раз в эфир подал команду «Катапультируйся! Катапультируйся! Прыгай!». В это время самолет перешел в неуправляемое хаотичное движение и его траектория начала уклоняться влево, т.е. в сторону города.

Экипаж не покинул самолет, продолжал бороться и ему удалось перейти на резервную систему управления. В данном случае резервная система позволила стабилизировать только направление полета и экипажу удавалось изменять направление полета, но не высоту – высота продолжала интенсивно падать. Как показывают средства объективного контроля, от момента создания аварийной ситуации до падения самолета в точку прошло чуть более минуты.

В этих условиях неимоверными усилиями на высоте порядка где-то пятидесяти (более точно, мы расшифруем, будет доложено после окончания расследования уже председателем государственной комиссии), на высоте где-то около пятидесяти метров экипажу удалось выровнять, стабилизировать направление полета неимоверными усилиями и направить самолет именно в ту единственную точку, которая была вне жилых построек.

К сожалению, уже перед гарантированным падением в эту точку, экипажу не хватило высоты для принятия решения и безопасно покинуть самолет. По данным бортовых самописцев на текущий момент мы видим, что экипаж управлял и воздействовал на ручку управления самолетом и на педали, которые изменяют направление полета до момента касания земли. Это то, что сейчас известно после предварительных первых результатов черных ящиков. Но уже в этой ситуации я, как командующий вижу, что экипаж проявил самые лучшие качества белорусских военных – он до конца выполнял свой воинский долг, он ценой своей жизни спас жизни мирных наших граждан. Это настоящие патриоты нашей страны.

От имени командования ВВС и войск ПВО, всего личного состава ВВС и войск ПВО хочу выразить семьям погибших, их родным и близким самые глубокие соболезнования. Мы оказываем и будем оказывать всю возможную посильную в этой ситуации помощь. Но эти офицеры, эти наши боевые братья – они навсегда с нами в строю, -- сказал Игорь Голуб в комментарии, размещенном на сайте Минобороны.
 
 
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Командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси Игорь Голуб прокомментировал первые результаты расследования крушения самолета под Барановичами.
 
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