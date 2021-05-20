Алексей Шевченко: иностранный тренер — единственный вариант для Беларуси. Местные в главном клубе работать не могут

















"Если сохранили канадского тренера, то, видимо, уже есть какая-то определенность по бюджету, и он должен быть не самым плохим. По крайней мере, существенные кадровые потери будут компенсированы.





Напомним, что белорусы потеряли всех ведущих форвардов, что-то однозначно надо делать с атакой, иначе возникнут серьезные проблемы. Хорошо, что договорились, так как иностранный специалист — единственный вариант для этой страны. Местные в главном клубе работать не могут, в маленькой стране "съели" уже всех, причем интриги начинаются чуть ли не с первого дня работы.





Кажется, в прошлом сезоне был вариант, что главным все-таки станет Михаил Грабовский, но потом решили ничего не менять, видимо, по причинам, описанным выше.





Насчет Вудкрофта лично я постоянно ошибаюсь. Не был уверен, что он правильный тренер, в его первый год работы, но тогда Крэйгу удалось правильно поставить игроков, вытащить из них максимум и вывести команду в плей-офф. На следующий год ждал, что он повторит достижение, но Вудкрофт провалился. В прошлом чемпионате его команда, играя фактически без вратарей нормального уровня, все-таки попала в плей-офф, показывая зрелищный хоккей, да и в плей-офф со СКА смотрелась здорово. Потому никаких прогнозов не будет, хотя бы до момента, пока не сформируют состав.





цитирует Шевченко "Спорт-Экспресс". У Вудкрофта самые длинные и бессмысленные пресс-конференции в лиге. Он внимательно выслушивает вопросы, подробно отвечает, но из матча в матч повторяет одни и те же слова. Только в играх против СКА слушать его стало по-настоящему интересно. Надеюсь, что в будущем сезоне он повысит качество общения с журналистами", —Шевченко "Спорт-Экспресс".



