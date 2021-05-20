ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Алексей Шевченко: иностранный тренер — единственный вариант для Беларуси. Местные в главном клубе работать не могут

20.05.2021 14:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известный российский хоккейный журналист Алексей Шевченко прокомментировал продление контракта с главным тренером минского "Динамо" Крэйгом Вудкрофтом.





"Если сохранили канадского тренера, то, видимо, уже есть какая-то определенность по бюджету, и он должен быть не самым плохим. По крайней мере, существенные кадровые потери будут компенсированы.

Напомним, что белорусы потеряли всех ведущих форвардов, что-то однозначно надо делать с атакой, иначе возникнут серьезные проблемы. Хорошо, что договорились, так как иностранный специалист — единственный вариант для этой страны. Местные в главном клубе работать не могут, в маленькой стране "съели" уже всех, причем интриги начинаются чуть ли не с первого дня работы.

Кажется, в прошлом сезоне был вариант, что главным все-таки станет Михаил Грабовский, но потом решили ничего не менять, видимо, по причинам, описанным выше.

Насчет Вудкрофта лично я постоянно ошибаюсь. Не был уверен, что он правильный тренер, в его первый год работы, но тогда Крэйгу удалось правильно поставить игроков, вытащить из них максимум и вывести команду в плей-офф. На следующий год ждал, что он повторит достижение, но Вудкрофт провалился. В прошлом чемпионате его команда, играя фактически без вратарей нормального уровня, все-таки попала в плей-офф, показывая зрелищный хоккей, да и в плей-офф со СКА смотрелась здорово. Потому никаких прогнозов не будет, хотя бы до момента, пока не сформируют состав.

У Вудкрофта самые длинные и бессмысленные пресс-конференции в лиге. Он внимательно выслушивает вопросы, подробно отвечает, но из матча в матч повторяет одни и те же слова. Только в играх против СКА слушать его стало по-настоящему интересно. Надеюсь, что в будущем сезоне он повысит качество общения с журналистами", — цитирует Шевченко "Спорт-Экспресс".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский хоккейный журналист Алексей Шевченко прокомментировал продление контракта с главным тренером минского "Динамо" Крэйгом Вудкрофтом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Евродепутаты: «Режим Лукашенко должен прекратить преследование независимых СМИ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by